«Ман Сити» интересен Джеймс. В защитнике «Челси» видят замену Уокеру
«Манчестер Сити» интересуется Рисом Джеймсом.
По информации журналиста The Independent Мигеля Дилэйни, «горожане» рассматривают вариант с трансфером защитника «Челси» на замену Кайлу Уокеру.
«Рис Джеймс уже давно был намечен в качестве его замены, и чемпионы Европы, очевидно, способны предложить такому игроку более близкие перспективы в плане борьбы за титулы.
Этот вариант даже рассматривался в ходе нескольких трансферных окон, поскольку Уокер постоянно задумывался о своем будущем. Проблема в том, что он один из тех игроков, которые просто продолжают становиться лучше.
Джеймс, в свою очередь, все еще испытывает регулярные проблемы с травмами», – написал Дилэйни.
Контракт Джеймса с «Челси» рассчитан до 2028 года. Статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь.
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