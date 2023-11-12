«Ман Сити» интересен Джеймс. В защитнике «Челси» видят замену Уокеру

«Манчестер Сити» интересуется Рисом Джеймсом.

По информации журналиста The Independent Мигеля Дилэйни, «горожане» рассматривают вариант с трансфером защитника «Челси» на замену Кайлу Уокеру.

« уже давно был намечен в качестве его замены, и чемпионы Европы, очевидно, способны предложить такому игроку более близкие перспективы в плане борьбы за титулы.

Этот вариант даже рассматривался в ходе нескольких трансферных окон, поскольку Уокер постоянно задумывался о своем будущем. Проблема в том, что он один из тех игроков, которые просто продолжают становиться лучше.

Джеймс, в свою очередь, все еще испытывает регулярные проблемы с травмами», – написал Дилэйни.

Контракт Джеймса с « » рассчитан до 2028 года. Статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь.

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