«Ман Сити» интересен Джеймс. В защитнике «Челси» видят замену Уокеру

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы Кайл Уокер Рис Джеймс Футбол

«Манчестер Сити» интересуется Рисом Джеймсом.

По информации журналиста The Independent Мигеля Дилэйни, «горожане» рассматривают вариант с трансфером защитника «Челси» на замену Кайлу Уокеру. 

«Рис Джеймс уже давно был намечен в качестве его замены, и чемпионы Европы, очевидно, способны предложить такому игроку более близкие перспективы в плане борьбы за титулы.

Этот вариант даже рассматривался в ходе нескольких трансферных окон, поскольку Уокер постоянно задумывался о своем будущем. Проблема в том, что он один из тех игроков, которые просто продолжают становиться лучше.

Джеймс, в свою очередь, все еще испытывает регулярные проблемы с травмами», – написал Дилэйни.

Контракт Джеймса с «Челси» рассчитан до 2028 года. Статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь

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35 комментариев

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КеЛеЗ
Мне кажется он будет интересен только врачам ман Сити ! А так жаль очень хор защ но травмы …
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Begench Berdimuradov
Ответ ман сити фейк
Девис было бы отлично
Девис ЛЗ а Джеймс ПЗ
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QWertY
Джеймс этим переходом может спасти свою карьеру. В команде Поча он обречен, ибо слишком высокие физические нагрузки будут мешать ему вылезти из лазарете, а более умный футбол Гвардиолы наооборот решит его проблемы
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Утка_по_пекински
Неужели игрок, который заявлял, что хочет быть капитаном Челси, и в результате стал им, вдруг уйдёт к сопернику?
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titov-and-trubach
Гюндогана от хронических болячек Сити вылечил, мб и тут справятся.
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Эхо Стэмфорда
челси надо удерживать джеймса.любой ценой
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ Evgen_Hazard
Они там что, уху ели что ли? А Мудрика они не хотят?
Какой еще Мудрик, ахах? Мудрик играет слева. Слева у Сити могут играть Грилиш, Фоден, Доку. Где там Мудрик играть будет? Максимум будет в молодёжной команде Сити играть.
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brace
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Какой еще Мудрик, ахах? Мудрик играет слева. Слева у Сити могут играть Грилиш, Фоден, Доку. Где там Мудрик играть будет? Максимум будет в молодёжной команде Сити играть.
Он же это сказал шуткой, с подтекстом, чтобы убрать чудо- игрока из команды
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Артур Мкртычян
Ответ Артем Белый
их не смущают его травмы?)
сити умеет с такими игроками справляться э, ломаються меньше.
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GuruFutbola
Ответ Evgen_Hazard
Они там что, уху ели что ли? А Мудрика они не хотят?
Если Пеп захочет, синебус встанет на колени и сделает все, что требуются. Такой закон рынка ☝🏻
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Kikilboka
Джеймсу надо сбегать из Челси, если он не хочет остаток карьеры в лазарете провести
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Lebron James
А как же Рико Люис?
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Михан Первый
Нормально, пусть забирают за 65
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Висита Эльмурзаев
Ответ GuruFutbola
Если Пеп захочет, синебус встанет на колени и сделает все, что требуются. Такой закон рынка ☝🏻
как в финале лч?
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ brace
Он же это сказал шуткой, с подтекстом, чтобы убрать чудо- игрока из команды
Да?? Тогда я себя не очень умным выставил. Но, у меня есть оправдание. На sports.ru, многие, особенно болельщики Челси, считают Мудриком топ талантом,без каких либо шуток, который скоро вырастет в топ футболиста. Поэтому я уже не понимаю, где тут шутка, а где правда.
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Артур Мкртычян
Ответ Утка_по_пекински
Неужели игрок, который заявлял, что хочет быть капитаном Челси, и в результате стал им, вдруг уйдёт к сопернику?
если Челси будет в заднице, то может и уйти.
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Wagner
Ответ Артур Мкртычян
если Челси будет в заднице, то может и уйти.
А в этом вины капитана не будет?
Был бы просто хороший правый защитник без статуса, не вопрос. Но он сам рвался стать капитаном. А это налагает и ответственность на него. Он сейчас и второй в команде по зарплате.
Не, я понимаю, его может сплавить руководство... так сказать "поправить баланс".
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Денис Давыдов
Ответ Утка_по_пекински
Неужели игрок, который заявлял, что хочет быть капитаном Челси, и в результате стал им, вдруг уйдёт к сопернику?
Ну во первых челси и ман сити, уж ссори, сейчас не соперники. А во вторых - Маунт подобного не говорил?
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Артем Белый
их не смущают его травмы?)
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ZamoRano
Ответ AstaAsta
Чисто по игровым качествам я бы Джеймса вообще лучшим ПЗ в мире назвал бы. Ну серьезно, кто ещё настолько сбалансирован и равно одарён во всех компонентах как он?! Но травмы слишком неприлично запущены. Думаю, они могут перекрыть всю трансферную привлекательность даже такого уровня игрока!
Я тебе открою страшную тайну, но склонность к травмам - это тоже игровые качества.
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AstaAsta
Чисто по игровым качествам я бы Джеймса вообще лучшим ПЗ в мире назвал бы. Ну серьезно, кто ещё настолько сбалансирован и равно одарён во всех компонентах как он?! Но травмы слишком неприлично запущены. Думаю, они могут перекрыть всю трансферную привлекательность даже такого уровня игрока!
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Утка_по_пекински
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Он дикий травмат. Его покупка - это бесполезная трата денег. Он будет пол сезона на травме, и еще треть сезона набирать форму после травмы. У него уже хронические проблемы со здоровьем, которые великолепный медштаб Сити уже не скроет.
Не факт. Вполне возможно, что ему не давали долечиться. Отсюда рецидивы.
Вон писали, что Поч торопится вернуть Нкунку, Чуквуамеку... а раннее возвращение чревато рецидивами. Рана должна зажить.
Как кресло под тренером начинает шататься, так начинается давление на игрока, сыграть на уколах... А игроки молодые.
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vadi-lee
Ответ Утка_по_пекински
Не факт. Вполне возможно, что ему не давали долечиться. Отсюда рецидивы. Вон писали, что Поч торопится вернуть Нкунку, Чуквуамеку... а раннее возвращение чревато рецидивами. Рана должна зажить. Как кресло под тренером начинает шататься, так начинается давление на игрока, сыграть на уколах... А игроки молодые.
Подскажите пожалуйста, где прочитать, что Почеттино торопится вернуть травмированных игроков, не видел такого? Спасибо
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Booster
Ответ vadi-lee
Подскажите пожалуйста, где прочитать, что Почеттино торопится вернуть травмированных игроков, не видел такого? Спасибо
Нигде не было такого, домыслы
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