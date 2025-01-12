2

«Милан» претендует на Уокера. Защитник хочет уйти из «Ман Сити»

Кайл Уокер может перейти в «Милан».

«Россонери» – одни из серьезных претендентов на защитника «Манчестер Сити», который решил сменить клуб.

По данным L’Equipe, чтобы подписать 34-летнего англичанина, «Милан» должен кого-то продать.

Контракт Уокера с «Сити» рассчитан до 30 июня 2026 года.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: L’Équipe
logoКайл Уокер
logoМанчестер Сити
logoсерия А Италия
logoМилан
возможные трансферы
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Салах, Холанд, де Брюйне, Родри, ван Дейк, Сон – в сборной лучших игроков АПЛ 2020-х по версии Goal
532 января, 21:22
Роналду, Хвича, Гризманн, Модрич, Леау, Бруну, Трент, Уокер, Ди Мария, Кубарси, Лунин – в рейтинге лучших игроков года от The Guardian на местах с 41-го по 100-е
3318 декабря 2024, 15:24
Защитник «Ман Сити» Уокер уже больше месяца играет с травмой (Daily Mail)
1617 декабря 2024, 08:23
Рекомендуем
Главные новости
Консейсау об 1:1 с «Кальяри»: «Первый тайм «Милана» был худшим за все 13 лет моей тренерской карьеры – темп был слишком медленным»
2сегодня, 01:39
Сэйв Трубина в серии пенальти принес «Бенфике» Кубок лиги в финале со «Спортингом». До этого забили все 13 ударов
33вчера, 23:05Видео
«Бенфика» выиграла 8-й Кубок лиги в серии пенальти – впервые с 2016-го. У «Спортинга» осталось 4 трофея
вчера, 22:57Видео
Кубок португальской лиги. Финал. «Бенфика» выиграла у «Спортинга» по пенальти. Прямая трансляция на Спортсе’’
27вчера, 22:06Видео
«Зенит» не видел перспектив в Ананьеве и хотел отдать хавбека в аренду в «Сан-Паулу». Иван отказался и перешел в ЦСКА («Чемпионат»)
40вчера, 22:05
ТВ «Реала» показало ролик с критикой судьи Мансано перед игрой с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании. Отмена гола Беллингема «Валенсии» называется «скандалом мирового масштаба»
49вчера, 21:59
«Милан» выиграл 1 из 5 последних матчей в Серии А. При Консейсау у «россонери» 2 победы в Суперкубке Италии и ничья в чемпионате
24вчера, 21:46
Чемпионат Италии. «Милан» не смог обыграть «Кальяри», «Ювентус» и «Торино» сыграли вничью, «Аталанта» и «Удинезе» не забили
115вчера, 21:45
«Ювентус» набрал 33 очка в 19 матчах Серии А при Мотте. У туринцев худший старт с сезона-2010/11 – тогда стали 7-ми
25вчера, 21:36
Глава саудовской лиги про «лопнувший пузырь» Китая: «Здесь такого не произойдет. У нас долгая история, богатая футбольная культура. Это не однодневка»
28вчера, 21:31
Ко всем новостям
Последние новости
Семин о переходе Хусанова в «Сити»: «Ни один спортивный директор клуба РПЛ не заметил, что рядом есть такой талант. Это говорит о не очень сильной компетенции»
7 минут назад
Агент Ракова: «Вадиму нужно играть больше. Не будет игрового времени – будем искать выход из ситуации»
19 минут назад
«Динамо» нужно расстаться с Бальбуэной, такие легионеры нашему футболу не нужны». Силкин о защитнике
33 минуты назад
Компани об 1:0 с «Гладбахом»: «Баварии» надо больше забивать. Нужно было снимать все вопросы, особенно во втором тайме»
3сегодня, 01:16
Чемпионат Франции. «Марсель» обыграл «Ренн», «Лион» уступил «Бресту», «ПСЖ» Сафонова встретится с «Сент-Этьеном» в воскресенье
8вчера, 22:03
Чемпионат Испании. «Севилья» и «Валенсия» сыграли вничью, «Атлетико» примет «Осасуну» в воскресенье, «Сосьедад» Захаряна встретится с «Вильярреалом» в понедельник
6вчера, 21:56
Роналд де Бур о «Барсе» и регистрации Ольмо: «Это превращается в мыльную оперу. Печально, что такой прекрасный клуб вынужден прибегать к подобным выходкам»
2вчера, 21:46
«Милан» и «Кальяри» сыграли вничью – 1:1. Дзортеа ответил на гол Мораты
13вчера, 21:45
Фанаты «Хераклеса» пытались помешать выспаться игрокам «Спарты», но устроили фейерверк не у того отеля
7вчера, 21:17
Ибрагимович о Рэшфорде: «Не думаю, что мне нужно его убеждать. «Милан» – один из крупнейших клубов мира, все хотят здесь играть. Но это сложная операция»
2вчера, 21:05
Рекомендуем