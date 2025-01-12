«Милан» претендует на Уокера. Защитник хочет уйти из «Ман Сити»

Кайл Уокер может перейти в «Милан».

«Россонери» – одни из серьезных претендентов на защитника «Манчестер Сити », который решил сменить клуб.

По данным L’Equipe, чтобы подписать 34-летнего англичанина, «Милан » должен кого-то продать.

Контракт Уокера с «Сити» рассчитан до 30 июня 2026 года.