«Милан» претендует на Уокера. Защитник хочет уйти из «Ман Сити»
Кайл Уокер может перейти в «Милан».
«Россонери» – одни из серьезных претендентов на защитника «Манчестер Сити», который решил сменить клуб.
По данным L’Equipe, чтобы подписать 34-летнего англичанина, «Милан» должен кого-то продать.
Контракт Уокера с «Сити» рассчитан до 30 июня 2026 года.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: L’Équipe
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