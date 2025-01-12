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  • Пеп о желании Уокера уйти из «Сити»: «Он хотел еще после требла, но предложение «Баварии» было недостаточно хорошим. Я его уважаю и благодарен, но предпочитаю использовать тех, кто мыслями здесь»
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Пеп о желании Уокера уйти из «Сити»: «Он хотел еще после требла, но предложение «Баварии» было недостаточно хорошим. Я его уважаю и благодарен, но предпочитаю использовать тех, кто мыслями здесь»

Пеп Гвардиола разъяснил желание Кайла Уокера покинуть «Манчестер Сити».

Ранее главный тренер «горожан» сообщил, что 34-летний английский защитник попросил отпустить его из «Ман Сити», так как он «хочет изучить варианты за рубежом». Стало известно, что «Милан» претендует на Кайла.

«Мне непросто это говорить, потому что я должен был сказать это Кайлу, но его здесь нет.

Два дня назад он попросил о возможности рассмотреть варианты игры за границей. Он просил об этом два года назад, после требла – «Бавария» хотела подписать его, но предложение было недостаточно хорошим.

Мы не можем понять, что клуб пережил за годы без Кайла, невозможно представить, чего клуб добился без него. Я предпочитаю использовать других игроков, которые мыслями здесь. 

Возможно, я ошибаюсь, но я все еще убежден, что у нас нет никого, кто не хотел бы быть там, где он есть, кто может играть и быть именно тем, кем хочет быть. Он попросил изучить варианты, это не значит, что это произойдет, потому что никогда не знаешь ситуацию.

Я очень уважаю Кайла, я более чем благодарен ему, так как он был с нами много лет. С его первого сезона здесь мы начали побеждать, побеждать, побеждать, побеждать, побеждать. Он был важен для национальной сборной и важен для нашей команды.

Но он сказал: «Я хочу изучить варианты, прислушаться к разуму и сердцу, хочу все рассмотреть». Я не знаю, что произойдет», – сказал Гвардиола.

Контракт Уокера с «Сити» рассчитан до 30 июня 2026 года. Футболист играет за клуб с сезона-2017/18, его статистику можно изучить здесь.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Manchester Evening News
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