Пеп о желании Уокера уйти из «Сити»: «Он хотел еще после требла, но предложение «Баварии» было недостаточно хорошим. Я его уважаю и благодарен, но предпочитаю использовать тех, кто мыслями здесь»

Пеп Гвардиола разъяснил желание Кайла Уокера покинуть «Манчестер Сити».

Ранее главный тренер «горожан» сообщил, что 34-летний английский защитник попросил отпустить его из «Ман Сити », так как он «хочет изучить варианты за рубежом». Стало известно, что «Милан» претендует на Кайла.

«Мне непросто это говорить, потому что я должен был сказать это Кайлу , но его здесь нет.

Два дня назад он попросил о возможности рассмотреть варианты игры за границей. Он просил об этом два года назад, после требла – «Бавария» хотела подписать его, но предложение было недостаточно хорошим.

Мы не можем понять, что клуб пережил за годы без Кайла, невозможно представить, чего клуб добился без него. Я предпочитаю использовать других игроков, которые мыслями здесь.

Возможно, я ошибаюсь, но я все еще убежден, что у нас нет никого, кто не хотел бы быть там, где он есть, кто может играть и быть именно тем, кем хочет быть. Он попросил изучить варианты, это не значит, что это произойдет, потому что никогда не знаешь ситуацию.

Я очень уважаю Кайла, я более чем благодарен ему, так как он был с нами много лет. С его первого сезона здесь мы начали побеждать, побеждать, побеждать, побеждать, побеждать. Он был важен для национальной сборной и важен для нашей команды.

Но он сказал: «Я хочу изучить варианты, прислушаться к разуму и сердцу, хочу все рассмотреть». Я не знаю, что произойдет», – сказал Гвардиола .

Контракт Уокера с «Сити» рассчитан до 30 июня 2026 года. Футболист играет за клуб с сезона-2017/18, его статистику можно изучить здесь .