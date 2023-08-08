Уокер решил остаться в «Ман Сити», несмотря на устную договоренность с «Баварией»

Кайл Уокер решил не переходить в «Баварию».

Напомним, мюнхенский клуб работал над трансфером 33-летнего защитника и достиг устной договоренности с ним.

Однако, по информации The Athletic, футболист принял решение остаться в « ».

Сообщалось, что английский клуб сделал предложение о продлении контракта.

Уокер выступает за «Сити» с 2017 года. Статистику игрока можно найти здесь.

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