Уокер решил остаться в «Ман Сити», несмотря на устную договоренность с «Баварией»
Кайл Уокер решил не переходить в «Баварию».
Напомним, мюнхенский клуб работал над трансфером 33-летнего защитника и достиг устной договоренности с ним.
Однако, по информации The Athletic, футболист принял решение остаться в «Манчестер Сити».
Сообщалось, что английский клуб сделал Уокеру предложение о продлении контракта.
Уокер выступает за «Сити» с 2017 года. Статистику игрока можно найти здесь.
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Через год Бавария вряд ли готова будет давать такие деньги. Да и юных бегунков так легко съедать уже не получится.