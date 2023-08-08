Уокер решил остаться в «Ман Сити», несмотря на устную договоренность с «Баварией»

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Кайл Уокер Футбол

Кайл Уокер решил не переходить в «Баварию».

Напомним, мюнхенский клуб работал над трансфером 33-летнего защитника и достиг устной договоренности с ним. 

Однако, по информации The Athletic, футболист принял решение остаться в «Манчестер Сити».

Сообщалось, что английский клуб сделал Уокеру предложение о продлении контракта. 

Уокер выступает за «Сити» с 2017 года. Статистику игрока можно найти здесь

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22 комментария

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Разумное решение, зачем идти на понижение.
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Ответ hedgehog111
кто бы говорил?! клуб без истории, по прозвищу катарский мешок 🤣🤣🤣
Хммм, кто же сейчас себе пишет историю, выигрывая ЛЧ, 5 минут на ответ
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Кейн. Уокер. Кто следующий опракинет бавар проект?!
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Интерес Баварии использовал для переговоров по новому контракту
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Видимо Уокер понял, что не хочет из-за лишнего лямчика изучать некрасивый немецкий и привыкать к новой жизни и адаптироваться в другой команде. Разумно! В таком возрасте нужно сидеть и не рыпаться, а если хочешь уходить, то сразу же валить на заработки в Аравию или в штаты.
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Умница. Надеюсь, бывший одноклубник Кейн поступит так же
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🤦🤦
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ну и слава Богу
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еще год , два на самом высоком уровне способен провести
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Крутой уокер
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жаль, из одной монолиги перешёл бы в другую
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Значит, действительно попросили остаться и заверили, что будет важен. Так-то на правого защитника есть Льюис, Стоунз (при Диаше и Гвардиоле в центре) и Канселу, который пока никуда не ушёл.
Через год Бавария вряд ли готова будет давать такие деньги. Да и юных бегунков так легко съедать уже не получится.
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Ответ che kaif
Кейн. Уокер. Кто следующий опракинет бавар проект?!
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Ответ hedgehog111
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Алексей Иваненко
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