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«Роналду – пример для подражания». Хавбек «Лиона» Шерки после слов Оласа о том, что Райан «сравним с Месси»

Игрок «Лиона» Райан Шерки назвал Криштиану Роналду образцом для подражания.

Бывший президент «Лиона» Жан-Мишель Олас в эфире Téléfoot заявил: «Шерки сравним с Месси с точки зрения технического оснащения».

«Я здесь, чтобы дарить радость людям и получать удовольствие самому, при этом оставаясь эффективным. И я думаю, что именно это имеет значение.

Криштиану Роналду – пример для подражания», – сказал 21-летний хавбек в интервью Téléfoot.

Подробная статистика выступлений Шерки – здесь.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Get French Football News
logoКриштиану Роналду
logoЛионель Месси
logoРайан Шерки
logoлига 1 Франция
logoМЛС
logoЖан-Мишель Олас
logoСборная Португалии по футболу
logoСборная Аргентины по футболу
logoЛион
logoИнтер Майами
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoвысшая лига Саудовская Аравия
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