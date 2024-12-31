Дедушка Гюлера: «Арда хочет превзойти Роналду и Месси – он говорит: «Я буду номером один». У него получится, думаю»
Дедушка Арды Гюлера считает, что хавбек способен стать лучшим футболистом мира.
«Сегодня он потрясает Турцию. Когда Арда забивает гол, клянусь, мой телефон не перестает звонить до утра. Мне звонят отовсюду. Его очень любят.
Единственная мечта Арды... Думаю, она уже исполнилась. Он говорит: «Я стану звездой, я буду номером один». Я говорю: «Ты уже номер один. Турция знает тебя, весь мир знает тебя. Нет никого, кто бы не знал». Он по-прежнему говорит: «Я буду номером один».
Вероятно, он хочет превзойти Роналду, Месси и других. Думаю, у него получится. Если в этом возрасте парень достигает таких высот, думаю, он, вероятно, станет еще более знаменитым», – сказал Мехмет Али Гюлер.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Turkiye Gazetesi
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем