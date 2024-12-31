Дедушка Гюлера: «Арда хочет превзойти Роналду и Месси – он говорит: «Я буду номером один». У него получится, думаю»

Дедушка Арды Гюлера считает, что хавбек способен стать лучшим футболистом мира.

«Сегодня он потрясает Турцию. Когда Арда забивает гол, клянусь, мой телефон не перестает звонить до утра. Мне звонят отовсюду. Его очень любят.

Единственная мечта Арды... Думаю, она уже исполнилась. Он говорит: «Я стану звездой, я буду номером один». Я говорю: «Ты уже номер один. Турция знает тебя, весь мир знает тебя. Нет никого, кто бы не знал». Он по-прежнему говорит: «Я буду номером один».

Вероятно, он хочет превзойти Роналду , Месси и других. Думаю, у него получится. Если в этом возрасте парень достигает таких высот, думаю, он, вероятно, станет еще более знаменитым», – сказал Мехмет Али Гюлер.