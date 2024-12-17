Луи Саа: «Роналду забивал бы больше Месси в МЛС – ему для этого не нужно окружение. Лионель расслаблен на поле, а Криштиану все еще стремится бить рекорды»
Луи Саа считает, что Криштиану Роналду забил бы больше Лионеля Месси в МЛС.
«Криштиану Роналду в МЛС забивал бы больше, чем Лионель Месси, потому что Месси забил 20 голов в окружении стольких качественных игроков. Как я уже говорил ранее, не думаю, что Роналду нужно такое же окружение, чтобы забить столько же.
Если он забивает 30 голов за сезон, этого недостаточно, где бы он ни играл. Он не был бы доволен 20 голами в лиге, в прошлом году мы видели, как он забил 35 голов в чемпионате и 50 – во всех турнирах.
Месси сейчас другой, он не стремится бить рекорды и больше забивать, на поле он расслаблен. Роналду по-прежнему стремится ставить рекорды», – сказал бывший игрок «МЮ» в интервью Complete Sports.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
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