Глава «Локо» о контракте Батракова: «Хочу всех успокоить, у нас идет абсолютно нормальная работа со своим воспитанником. Мы всегда близки»
«Локомотив» ведет работу над продлением контракта с Алексеем Батраковым.
В этом сезоне 19-летний полузащитник провел за «Локомотив» 23 матча во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 3 голевые передачи. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.
– Идет нормальная работа клуба со своим воспитанником, как и любого клуба. Совершенно хочу вас всех успокоить и сказать, что у нас идет абсолютно нормальная работа с Алексеем.
– Просто хотелось понять, есть ли какая-то конечная дата, до которой вы бы хотели подписать новый контракт?
– У нас нет никаких задач по какой-то конкретной дате в этом случае. Как все будет готово, тогда и будет все подписано.
– Вы близки к этому?
– Мы всегда близки, – сказал председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Спорт-Экспресс»
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