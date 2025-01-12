Глава «Локо» о контракте Батракова: «Хочу всех успокоить, у нас идет абсолютно нормальная работа со своим воспитанником. Мы всегда близки»

«Локомотив» ведет работу над продлением контракта с Алексеем Батраковым.

В этом сезоне 19-летний полузащитник провел за «Локомотив» 23 матча во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 3 голевые передачи. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.

– Идет нормальная работа клуба со своим воспитанником, как и любого клуба. Совершенно хочу вас всех успокоить и сказать, что у нас идет абсолютно нормальная работа с Алексеем .

– Просто хотелось понять, есть ли какая-то конечная дата, до которой вы бы хотели подписать новый контракт?

– У нас нет никаких задач по какой-то конкретной дате в этом случае. Как все будет готово, тогда и будет все подписано.

– Вы близки к этому?

– Мы всегда близки, – сказал председатель совета директоров «Локомотива » Юрий Нагорных.