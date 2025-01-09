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Алексей Батраков: «Беру пример с Месси. Сейчас предпочту де Брюйне и Модрича – восхищает, что они делают на поле»

Алексей Батраков рассказал, на кого равняется в футболе.

«Беру пример с Лионеля Месси, а сейчас отдам предпочтение де Брюйне и Модричу. Вызывает восхищение, что они делают на поле», – заявил полузащитник «Локомотива» и сборной России.

В нынешнем сезоне  Батраков забил 10 голов и сделал 6 голевых передач в 17 матчах чемпионата России. Полная статистика 19‑летнего игрока доступна по ссылке.

Батраков выиграл премию «Первая пятерка». Ее брали Кержаков, Акинфеев, Кокорин и Базелюк

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
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