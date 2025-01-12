Литвинов о драке с ЦСКА: «Полез бы разнимать, случись это снова. Главный урок – лучше не лезть, но стоять в стороне не могу»

Руслан Литвинов заявил, что не повел бы себя иначе в драке с ЦСКА.

2 ноября «Спартак» обыграл ЦСКА (2:0) в матче 14-го тура Мир РПЛ. В начале второго тайма между игроками произошла массовая драка, по итогам которой красные карточки получили армеец Виллиан Роша и Литвинов. Спартаковец был дисквалифицирован на два матча.

– Поступил бы иначе, зная, что дисквалификация может привести к потере места в составе?

– Главный урок – лучше не лезть. Но если бы снова случилась такая ситуация, сделал бы то же самое – полез бы разнимать. Наша команда для меня как семья, как братья. Стоять в стороне не могу.

Это футбол, есть конкуренция. Случилось так, что получил красную карточку, – вылетел на две игры, команда две игры выиграла и смотрелась здорово. Теперь есть время на сборах пробиваться в состав, – заявил полузащитник «Спартака».