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  • Анчелотти о матче с «Барсой» в Суперкубке после 0:4 в предыдущем класико: «Сезон продолжается. Это финал, и «Реал» близок к очередному титулу, так что мы настроены позитивно»
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Анчелотти о матче с «Барсой» в Суперкубке после 0:4 в предыдущем класико: «Сезон продолжается. Это финал, и «Реал» близок к очередному титулу, так что мы настроены позитивно»

Карло Анчелотти проанализировал последние класико «Реала» и «Барсы».

«Реал» встретится с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании. Матч состоится завтра, 12 января, и начнется в 22:00 по московскому времени.

О том, почему многие матчи этих команд получаются «сумасшедшими»

«Потому что индивидуальные качества игроков преобладают над командным балансом. Индивидуальная игра – над коллективной. Игроки на поле обладают многими качествами, которые позволяют проходить организованную оборону.

Это важный аспект, который нужно учитывать перед завтрашним матчем: если ты будешь хорошо защищаться, у тебя будет больше шансов на победу». 

О 0:4 в предыдущем класико

«Каждое поражение – это поражение... Сезон продолжается. Это финал, и мы близки к очередному титулу, так что мы настроены позитивно.

В футболе всякое может случиться, а тем более с командой, которая всегда навязывает борьбу. Наша команда стала лучше, никто не может этого отрицать, но проиграть было бы неприятно... Но команда не отступает, она продолжает двигаться вперед».

Об офсайдных ловушках «Барсы»

«Это важный аспект, на который мы обратили внимание, и мы должны противодействовать ему. Это важно», – сказал главный тренер «Реала» Анчелотти

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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