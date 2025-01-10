Левандовски о финале Суперкубка: «Порой кажется, что «Реал» не контролирует игру, но он ждет шанса нанести удар. Если сыграем в свой футбол – можем победить»

Роберт Левандовски поделился ожиданиями от финала Суперкубка Испании.

«Я с нетерпением его жду. Это будет по-настоящему хорошая игра, мы покажем свой лучший футбол, потому что такие матчи – особенные. Это первая возможность завоевать трофей. Я хочу выиграть этот трофей. Мы хотим его выиграть.

У «Реала » есть потрясающие футболисты. Там очень сильные игроки. Порой кажется, что они играют медленно, не контролируют игру, но они просто ждут возможности нанести тебе один удар. Мы должны быть готовы.

Но если мы сыграем в свой футбол, если постараемся не давать сопернику много возможностей, то можем победить, стать лучшей командой», – сказал форвард «Барселоны».