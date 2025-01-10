Левандовски о финале Суперкубка: «Порой кажется, что «Реал» не контролирует игру, но он ждет шанса нанести удар. Если сыграем в свой футбол – можем победить»
Роберт Левандовски поделился ожиданиями от финала Суперкубка Испании.
«Я с нетерпением его жду. Это будет по-настоящему хорошая игра, мы покажем свой лучший футбол, потому что такие матчи – особенные. Это первая возможность завоевать трофей. Я хочу выиграть этот трофей. Мы хотим его выиграть.
У «Реала» есть потрясающие футболисты. Там очень сильные игроки. Порой кажется, что они играют медленно, не контролируют игру, но они просто ждут возможности нанести тебе один удар. Мы должны быть готовы.
Но если мы сыграем в свой футбол, если постараемся не давать сопернику много возможностей, то можем победить, стать лучшей командой», – сказал форвард «Барселоны».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем