Вальверде о 0:4 от «Барсы»: «Было сильное желание отомстить, было трудно уснуть. Это поражение придало «Реалу» сил»

Федерико Вальверде хочет отомстить «Барселоне» за разгромное поражение.

«Реал » встретится с каталонской командой в финале Суперкубка Испании. Матч состоится завтра, 12 января, и начнется в 22:00 по московскому времени.

В октябре «блауграна» разгромила мадридцев со счетом 4:0 в Ла Лиге.

«[После прошлого матча] было сильное желание отомстить, было трудно уснуть, было тяжело. Было тяжело, потому что мы были очень воодушевлены и верили, что сможем победить. Во втором тайме они действовали лучше, а мы действовали не очень хорошо.

Это поражение придало нам сил, чтобы стать той командой, которой мы являемся сегодня. Поражения делают тебя сильнее. После того, что произошло в прошлом сезоне, нам было полезно проиграть несколько матчей, и эти поражения заставили нас изменить ситуацию».

Об офсайдных ловушках «Барсы»

«Я ничего не могу сказать Мбаппе , он один из лучших в мире. Он знает, что должен делать.

Мы беспокоимся о тактике «Барсы», потому что они делают это [выстраивают офсайдные ловушки] очень хорошо, и мы, полузащитники и защитники, должны быть сосредоточены чтобы отдавать правильные передачи. Мы должны отдавать правильные передачи и внимательно следить за этой линией», – сказал полузащитник «Реала».