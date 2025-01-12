Глава саудовской лиги о Винисиусе: «У наших клубов есть все необходимое для подписания такого талантливого игрока»
Ранее сообщалось, что «Мадрид» хочет до конца сезона продлить контракт с Винисиусом, а в Саудовской Аравии бразильскому вингеру предлагают 1 млрд евро за 5 лет.
– Готова ли саудовская лига и обладает ли она достаточными механизмами на данный момент, чтобы убедить такого игрока, как Винисиус Жуниор? У вас играют Бензема, Криштиану, но Винисиус – это другой случай, ему всего 24 года.
– У нас есть клубы разного уровня, с разным уровнем организации, как и во всех лигах мира. Есть команды, которые могут привлекать таких игроков, и есть те, которым еще предстоит пройти долгий путь развития.
Если оценивать то, что мы имеем сегодня, то у наших клубов есть все необходимое для привлечения, развития и воспитания такого таланта. Так что давайте подождем и посмотрим, что будет с Винисиусом.
– И если вы готовы подписать Винисиуса, то вы готовы конкурировать с лигами топ-5 Европы?
– Я бы остановился на слове «конкурировать». Мы здесь не для того, чтобы конкурировать, мы хотим сотрудничать в рамках футбольной экосистемы, дополнять ее. Но сейчас мы больше сосредоточены на внутреннем рынке. Считаем, что наши страстные болельщики заслуживают самой сильной лиги.
Хотя, очевидно, мы работаем не изолированно, и все это оказывает влияние на футбольное сообщество. Мы хотим внести свой вклад в улучшение футбола. Вот как мы это видим, – заявил генеральный директор лиги Омар Мугарбель.
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