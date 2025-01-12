  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Глава саудовской лиги о Винисиусе: «У наших клубов есть все необходимое для подписания такого талантливого игрока»
7

Глава саудовской лиги о Винисиусе: «У наших клубов есть все необходимое для подписания такого талантливого игрока»

Глава саудовской лиги оценил шансы на переход Винисиуса Жуниора из «Реала».

Ранее сообщалось, что «Мадрид» хочет до конца сезона продлить контракт с Винисиусом, а в Саудовской Аравии бразильскому вингеру предлагают 1 млрд евро за 5 лет.

– Готова ли саудовская лига и обладает ли она достаточными механизмами на данный момент, чтобы убедить такого игрока, как Винисиус Жуниор? У вас играют Бензема, Криштиану, но Винисиус – это другой случай, ему всего 24 года.

– У нас есть клубы разного уровня, с разным уровнем организации, как и во всех лигах мира. Есть команды, которые могут привлекать таких игроков, и есть те, которым еще предстоит пройти долгий путь развития.

Если оценивать то, что мы имеем сегодня, то у наших клубов есть все необходимое для привлечения, развития и воспитания такого таланта. Так что давайте подождем и посмотрим, что будет с Винисиусом.

– И если вы готовы подписать Винисиуса, то вы готовы конкурировать с лигами топ-5 Европы?

– Я бы остановился на слове «конкурировать». Мы здесь не для того, чтобы конкурировать, мы хотим сотрудничать в рамках футбольной экосистемы, дополнять ее. Но сейчас мы больше сосредоточены на внутреннем рынке. Считаем, что наши страстные болельщики заслуживают самой сильной лиги.

Хотя, очевидно, мы работаем не изолированно, и все это оказывает влияние на футбольное сообщество. Мы хотим внести свой вклад в улучшение футбола. Вот как мы это видим, – заявил генеральный директор лиги Омар Мугарбель.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: As
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoВинисиус Жуниор
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoАль-Ахли Джидда
logoАль-Иттихад Джидда
logoРеал Мадрид
logoАль-Хилаль
возможные трансферы
logoЛа Лига
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Бензема о том, что сказал Винисиусу: «Ты лучший в мире и однажды выиграешь «Золотой мяч». Не снижай своей интенсивности»
44вчера, 08:13
«Реал» хочет до конца сезона продлить контракт с Винисиусом. Саудовская Аравия предлагает вингеру 1 млрд евро за 5 лет – мадридцы спокойны и надеются на его спортивные амбиции (Relevo)
689 января, 16:03
«Перес лично отвезет Винисиуса в аэропорт, если саудовцы предложат 300 млн. Мбаппе станет его любимчиком, он 7 лет за ним гонялся». Экс-скаут «Реала» о возможном уходе бразильца
7829 декабря 2024, 19:55
«Реал» намерен продлить контракт с Винисиусом летом, вингер хочет зарабатывать на уровне Мбаппе. «Аль-Ахли» попытается купить бразильца
6328 декабря 2024, 10:34
Рекомендуем
Главные новости
«Барса» недовольна, что информация о желании Араухо уйти утекла в СМИ перед Суперкубком. Защитника могут не включить в заявку на матч с «Реалом» (Marca)
17 минут назад
Пеп о желании Уокера уйти из «Сити»: «Он хотел еще после требла, но предложение «Баварии» было недостаточно хорошим. Я его уважаю и благодарен, но предпочитаю использовать тех, кто мыслями здесь»
111 минут назад
Чемпионат Испании. «Атлетико» примет «Осасуну», «Сосьедад» Захаряна сыграет с «Вильярреалом» в понедельник
7сегодня, 06:56
Кубок Англии. 3-й раунд. «Арсенал» против «МЮ», «Тоттенхэм» в гостях у «Тэмуорта»
109сегодня, 06:25
Суперкубок Испании. «Реал» сыграет с «Барсой» в финале. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
26сегодня, 06:20
873-й гол Овечкина, Хвича хочет уйти из «Наполи», «Динамо» обыграло СКА с победным голом Гусева, 8 голов «Ман Сити» в Кубке Англии, Мирра во 2-м круге Australian Open и другие новости
9сегодня, 06:15
Агент Николсона: «Шамар остается в «Спартаке» на данный момент. У меня нет информации об интересе из Мексики»
14сегодня, 05:58
Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Венеции», «Наполи» примет «Верону»
106сегодня, 05:04
Семин о переходе Хусанова в «Сити»: «Ни один спортивный директор клуба РПЛ не заметил, что рядом есть такой талант. Это говорит о не очень сильной компетенции»
39сегодня, 03:56
«Милан» претендует на Уокера. Защитник хочет уйти из «Ман Сити»
16сегодня, 03:17
Ко всем новостям
Последние новости
Батраков о тренировках с Головиным и Миранчуком: «Почувствовал, что в Европе все интенсивнее и быстрее. Рядом с ними становишься лучше»
5 минут назад
«Монако» подписал лучшего бомбардира лиги Австрии Бирета из «Штурма»
126 минут назад
Чемпионат Германии. «Лейпциг» принимает «Вердер», «Аугсбург» против «Штутгарта»
4745 минут назад
«Спартак» о восстановлении Бабича: «Будем планировать индивидуальную программу. Он будет готов к началу второй половины сезона»
148 минут назад
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Сент-Этьеном», «Гавр» против «Ланса»
8сегодня, 07:44
Борис Ротенберг-младший о «Локо»: «Взобраться наверх — это одно, остаться там — другая история. Но у клуба правильный подход – ставка на воспитанников»
6сегодня, 07:39
«Наполи» – «Верона». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
1сегодня, 07:24
Агент Солари допустил, что в сделку по Пабло «Краснодар» включит Кастаньо: «Не исключаю этот вариант»
5сегодня, 07:14
«ПСЖ» – «Сент-Этьен». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 06:49
«Ювентус» поборется со «Спортингом» за правого защитника «Гимараэш» Кошту
1сегодня, 06:39
Рекомендуем