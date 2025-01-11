Бензема о том, что сказал Винисиусу: «Ты лучший в мире и однажды выиграешь «Золотой мяч». Не снижай своей интенсивности»
Экс-нападающий «Реала» посетил базу команды в Джидде накануне матча с «Мальоркой» в полуфинале Суперкубка Испании (3:0).
– Что вы сказали своим бывшим партнерам по команде?
– Мы общались скорее как друзья. Странно, но мы больше говорили о жизни, чем о футболе. Это было приятно.
Я смотрю матчи, и мы немного общаемся. С Винисиусом, например, мы говорили о «Золотом мяче», но по сути это была обычная беседа со всеми – о простых вещах, о жизни.
– Что вы сказали Винисиусу?
– «Не обращай внимания, не снижай своей интенсивности, потому что ты лучший в мире и однажды выиграешь «Золотой мяч», – сказал форвард «Аль-Иттихада».
Винисиус Жуниор не смог завоевать «Золотой мяч» в 2024 году – он занял второе место в голосовании, уступив полузащитнику «Манчестер Сити» Родри.
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