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Бензема о том, что сказал Винисиусу: «Ты лучший в мире и однажды выиграешь «Золотой мяч». Не снижай своей интенсивности»

Карим Бензема рассказал, какой совет дал Винисиусу Жуниору.

Экс-нападающий «Реала» посетил базу команды в Джидде накануне матча с «Мальоркой» в полуфинале Суперкубка Испании (3:0). 

– Что вы сказали своим бывшим партнерам по команде?

– Мы общались скорее как друзья. Странно, но мы больше говорили о жизни, чем о футболе. Это было приятно.

Я смотрю матчи, и мы немного общаемся. С Винисиусом, например, мы говорили о «Золотом мяче», но по сути это была обычная беседа со всеми – о простых вещах, о жизни.

– Что вы сказали Винисиусу?

– «Не обращай внимания, не снижай своей интенсивности, потому что ты лучший в мире и однажды выиграешь «Золотой мяч», – сказал форвард «Аль-Иттихада».

Винисиус Жуниор не смог завоевать «Золотой мяч» в 2024 году – он занял второе место в голосовании, уступив полузащитнику «Манчестер Сити» Родри.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
logoВинисиус Жуниор
logoЗолотой мяч
logoРеал Мадрид
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoКарим Бензема
logoЛа Лига
logoАль-Иттихад Джидда
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