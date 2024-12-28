  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Реал» намерен продлить контракт с Винисиусом летом, вингер хочет зарабатывать на уровне Мбаппе. «Аль-Ахли» попытается купить бразильца
13

«Реал» намерен продлить контракт с Винисиусом летом, вингер хочет зарабатывать на уровне Мбаппе. «Аль-Ахли» попытается купить бразильца

«Реал» начнет работу над продлением контракта с Винисиусом по окончании сезона.

По информации As, мадридский клуб намерен продлить контракт бразильца следующим летом. Действующее соглашение рассчитано до 2027 года.

Вингер, зарабатывающий около 10 миллионов евро в год, хочет, чтобы его оклад по новому договору был равен или близок к зарплате Килиана Мбаппе.

Отмечается, что в саудовской лиге по-прежнему проявляют интерес к 24-летнему футболисту и постараются подписать его следующим летом. Винисиуса хотят видеть в «Аль-Ахли» – в прессе были слухи о том, что саудовцы подготовили контракт на 5 лет и сумму свыше 1 миллиарда евро, но они пока не подтверждены.

В текущем сезоне Ла Лиги бразилец провел 14 матчей, забив 8 голов и отдав 5 результативных передач. Его статистика – здесь.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
logoВинисиус Жуниор
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoКилиан Мбаппе
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Ахли Джидда
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Суд взыскал с Зобнина задолженность по коммунальным услугам
1919 минут назад
«Барса» уверяет Ольмо, что зарегистрирует его. Клуб обратится в суд и может использовать рычаг с продажей VIP-мест на «Камп Ноу» за 120 млн евро
3132 минуты назад
Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Кальяри», «Аталанта» против «Лацио», «Юве», «Милан» и «Наполи» проведут матчи в воскресенье
333 минуты назад
Кто выиграл Евро-2024? А кто – Кубок Стэнли?
33 минуты назадСпецпроект
Фердинанд о Ямале: «Никогда не видел, чтобы кто-то в таком возрасте делал то, что делает он. Даже у Месси тогда не было такого влияния на игру. Я люблю этого игрока»
1349 минут назад
«Реал» заработает 100 млн евро в случае победы на клубном ЧМ. За участие «Мадрид» гарантированно получит 30 млн
33сегодня, 10:13
Зико об ограблении перед открытием Олимпиады в Париже: «Из машины забрали сумку моей жены с ценными вещами, памятными подарками. Я провел 6 часов в полицейских участках»
20сегодня, 09:34
Фанаты «Лидса» пели о ненависти Соломона к Палестине на матче со «Стоком». Клуб осудил их: «Придерживаемся политики абсолютной нетерпимости к любым проявлениям дискриминации»
51сегодня, 09:15
Приходите работать в «Сирену» веб-дизайнером – нужен крепкий бокс-ту-бокс с балансом эстетики, пользы для бизнеса и удобства для пользователя!
сегодня, 09:00Вакансия
Трент хочет перейти в «Реал». Защитник сообщил об этом «Ливерпулю» (Marca)
69сегодня, 08:58
Ко всем новостям
Последние новости
«Футбол был, есть и будет видом спорта номер один в России и мире. Может, надо было поменьше спрашивать женщин и побольше детишек». Кафанов об опросе ВЦИОМ
30сегодня, 09:57
Пьянич о Ямале: «Когда я был в «Барсе», его уже называли будущей звездой. У Ламина необыкновенный талант, его нужно защищать»
3сегодня, 09:43
Сака перенес операцию на задней поверхности бедра, сообщил Артета: «Думаю, его восстановление займет больше двух месяцев»
5сегодня, 08:27
«Химки» объявили об уходе Панченко из клуба
16сегодня, 08:13
«МЮ» и «Дортмунду» интересен вратарь Бельгии U21 и «Антверпена» Ламменс
3сегодня, 07:56
Быстров о Кержакове: «Саша в великолепной форме, готов заявиться в РПЛ. У нас сейчас такой футбол, что можно вернуться»
10сегодня, 07:39
«Зенит» и «Краснодар» спокойно могли уйти в отрыв и убить интригу, но дрогнули. Для нейтрального болельщика это здорово». Канчельскис об РПЛ
11сегодня, 07:24
«Лацио» – «Аталанта». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 06:51
Ильзат Ахметов: «Футболисты — счастливые люди. Играем, зарабатываем хорошие деньги и получаем от этого удовольствие»
15сегодня, 06:39
Широков считает, что сейчас в России нет игроков с пасом, как у него: «Батраков близок»
42сегодня, 06:26
Рекомендуем