«Реал» намерен продлить контракт с Винисиусом летом, вингер хочет зарабатывать на уровне Мбаппе. «Аль-Ахли» попытается купить бразильца

«Реал» начнет работу над продлением контракта с Винисиусом по окончании сезона.

По информации As, мадридский клуб намерен продлить контракт бразильца следующим летом. Действующее соглашение рассчитано до 2027 года.

Вингер, зарабатывающий около 10 миллионов евро в год, хочет, чтобы его оклад по новому договору был равен или близок к зарплате Килиана Мбаппе .

Отмечается, что в саудовской лиге по-прежнему проявляют интерес к 24-летнему футболисту и постараются подписать его следующим летом. Винисиуса хотят видеть в «Аль-Ахли » – в прессе были слухи о том, что саудовцы подготовили контракт на 5 лет и сумму свыше 1 миллиарда евро, но они пока не подтверждены.

В текущем сезоне Ла Лиги бразилец провел 14 матчей, забив 8 голов и отдав 5 результативных передач. Его статистика – здесь .