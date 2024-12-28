«Реал» намерен продлить контракт с Винисиусом летом, вингер хочет зарабатывать на уровне Мбаппе. «Аль-Ахли» попытается купить бразильца
«Реал» начнет работу над продлением контракта с Винисиусом по окончании сезона.
По информации As, мадридский клуб намерен продлить контракт бразильца следующим летом. Действующее соглашение рассчитано до 2027 года.
Вингер, зарабатывающий около 10 миллионов евро в год, хочет, чтобы его оклад по новому договору был равен или близок к зарплате Килиана Мбаппе.
Отмечается, что в саудовской лиге по-прежнему проявляют интерес к 24-летнему футболисту и постараются подписать его следующим летом. Винисиуса хотят видеть в «Аль-Ахли» – в прессе были слухи о том, что саудовцы подготовили контракт на 5 лет и сумму свыше 1 миллиарда евро, но они пока не подтверждены.
В текущем сезоне Ла Лиги бразилец провел 14 матчей, забив 8 голов и отдав 5 результативных передач. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
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