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  • «Реал» хочет до конца сезона продлить контракт с Винисиусом. Саудовская Аравия предлагает вингеру 1 млрд евро за 5 лет – мадридцы спокойны и надеются на его спортивные амбиции (Relevo)
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«Реал» хочет до конца сезона продлить контракт с Винисиусом. Саудовская Аравия предлагает вингеру 1 млрд евро за 5 лет – мадридцы спокойны и надеются на его спортивные амбиции (Relevo)

«Реал» работает над продлением контракта с Винисиусом Жуниором.

Как сообщает Relevo, мадридцы хотят решить вопрос с новым соглашением бразильца до конца сезона, и в ближайшее время переговоры между «Реалом» и Винисиусом, начавшиеся еще прошлым летом, будут возобновлены.

В «Реале» считают, что препятствием для продления может стать предложение из Саудовской Аравии, где Винисиусу готовы заплатить 1 млрд евро за 5 сезонов. «Сливочные» спокойно воспринимают интерес саудовцев к 24-летнему вингеру и надеются, что спортивные амбиции футболиста и отступные в размере 1 млрд евро поспособствуют продлению контракта.

Также утверждается, что Винисиус думал об уходе из «Реала» в августе, чтобы сменить обстановку, но в итоге решил остаться в команде. Несмотря на это, в Саудовской Аравии по-прежнему не теряют интереса к бразильцу и с оптимизмом оценивают шансы рано или поздно привлечь его в свой чемпионат.

Срок действующего соглашения Винисиуса с «Реалом» истекает в 2027 году. Подробную статистику игрока можно найти здесь.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Relevo
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