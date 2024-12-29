«Перес лично отвезет Винисиуса в аэропорт, если саудовцы предложат 300 млн. Мбаппе станет его любимчиком, он 7 лет за ним гонялся». Экс-скаут «Реала» о возможном уходе бразильца
Маноло Ромеро рассказал, за какую сумму «Реал» продаст Винисиуса.
– Что вы думаете о предложении из арабского футбола для Винисиуса?
– Я был уверен, что он уйдет. Если придут с предложением больше 300 миллионов, я уверен, что Флорентино его продаст, даже лично отвезет его в аэропорт на своей машине.
300 миллионов – огромные деньги. Я думаю, что любимчиком Флорентино станет Мбаппе. Он семь лет за ним гонялся, – сказал экс-скаут «Реала» Маноло Ромеро.
«Реал» намерен продлить контракт с Винисиусом летом, вингер хочет зарабатывать на уровне Мбаппе. «Аль-Ахли» попытается купить бразильца
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Diario Sport
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