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  • «Перес лично отвезет Винисиуса в аэропорт, если саудовцы предложат 300 млн. Мбаппе станет его любимчиком, он 7 лет за ним гонялся». Экс-скаут «Реала» о возможном уходе бразильца
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«Перес лично отвезет Винисиуса в аэропорт, если саудовцы предложат 300 млн. Мбаппе станет его любимчиком, он 7 лет за ним гонялся». Экс-скаут «Реала» о возможном уходе бразильца

Маноло Ромеро рассказал, за какую сумму «Реал» продаст Винисиуса.

Что вы думаете о предложении из арабского футбола для Винисиуса?

– Я был уверен, что он уйдет. Если придут с предложением больше 300 миллионов, я уверен, что Флорентино его продаст, даже лично отвезет его в аэропорт на своей машине.

300 миллионов – огромные деньги. Я думаю, что любимчиком Флорентино станет Мбаппе. Он семь лет за ним гонялся, – сказал экс-скаут «Реала» Маноло Ромеро.

«Реал» намерен продлить контракт с Винисиусом летом, вингер хочет зарабатывать на уровне Мбаппе. «Аль-Ахли» попытается купить бразильца

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Diario Sport
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoВинисиус Жуниор
logoРеал Мадрид
logoКилиан Мбаппе
logoФлорентино Перес
logoЛа Лига
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