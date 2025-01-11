«Ювентус» выиграл 1 из 7 последних матчей в Серии А. Команда Мотты не уступает в чемпионате: 7 побед, 12 ничьих
«Ювентус» продлил серию без поражений в Серии А.
Команда Тиаго Мотты разделила очки с «Торино» в 20-м туре – 1:1.
В этом сезоне «бьянконери» ни разу не уступили в чемпионате. У них 7 побед и 12 ничьих. В пяти ведущих лигах Европы без поражений также идет «ПСЖ», остальные проиграли как минимум по разу.
При этом в последних семи турах «Ювентус» одержал только одну победу – над «Монцей» (2:1) 22 декабря. В остальных матчах было набрано по одному очку.
После 19 игр туринцы набрали 33 балла и отстают от лидирующего «Наполи» на 11 очков. На данный момент они идут на 5-м месте.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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