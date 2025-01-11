Лапорта о регистрации Ольмо и Виктора: «Барселона» могла бы избежать этой ситуации, если бы правила были корректно применены. К счастью, противоречия разрешены, игроки доступны»

Жоан Лапорта прокомментировал временную регистрацию Дани Ольмо и Пау Виктора.

«Этот Суперкубок Испании сопровождают противоречия, связанные с регистрацией некоторых футболистов, и их, к счастью, удалось разрешить, игроки в распоряжении тренера.

Мы могли бы избежать этой ситуации, если бы правила были корректно применены. Но факт в том, что теперь все вопросы решены, они смогут сыграть в финале», – отметил президент «Барселоны».

«Блауграна» в воскресенье встретится в финале Суперкубка с «Реалом».