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  • Гурцкая об Абаскале: «Думал, что будет королем мира после «Спартака», а оказалось, что он голый король. Будет потихоньку умирать как тренер»
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Гурцкая об Абаскале: «Думал, что будет королем мира после «Спартака», а оказалось, что он голый король. Будет потихоньку умирать как тренер»

Тимур Гурцкая оценил уровень тренерских навыков Гильермо Абаскаля.

«Он думал, что после «Спартака» будет королем мира, а оказалось, что он голый король. Его выгнали из маленькой испанской команды [«Гранады»], и уже ударился в воспоминания, значит, будет потихоньку умирать как тренер.

Убежден в том, что Абаскаль готов поехать в любую команду РПЛ, в Испании видят его настоящий уровень. Чтобы удержаться в Испании, надо давать там постоянный результат», – отметил один из ведущих канала «Это футбол, брат!» и футбольный агент.

Абаскаль про «Спартак»: «Сегодняшняя команда полностью подготовлена и создана нами»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
logoЛа Лига
logoпремьер-лига Россия
Тимур Гурцкая
logoСпартак
logoГильермо Абаскаль
logoГранада
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