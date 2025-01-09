Гурцкая об Абаскале: «Думал, что будет королем мира после «Спартака», а оказалось, что он голый король. Будет потихоньку умирать как тренер»

Тимур Гурцкая оценил уровень тренерских навыков Гильермо Абаскаля.

«Он думал, что после «Спартака » будет королем мира, а оказалось, что он голый король. Его выгнали из маленькой испанской команды [«Гранады»], и уже ударился в воспоминания, значит, будет потихоньку умирать как тренер.

Убежден в том, что Абаскаль готов поехать в любую команду РПЛ , в Испании видят его настоящий уровень. Чтобы удержаться в Испании , надо давать там постоянный результат», – отметил один из ведущих канала «Это футбол, брат!» и футбольный агент.

Абаскаль про «Спартак»: «Сегодняшняя команда полностью подготовлена и создана нами»