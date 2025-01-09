Камоцци о худшем тренере в истории «Спартака»: «Витория, на втором месте Абаскаль»
Франко Камоцци назвал худшего тренера в истории «Спартака».
– Худший тренер в истории «Спартака»?
– На мой взгляд – это Руй Витория, а на втором месте Гильермо Абаскаль, – сказал бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна.
Витория тренировал «Спартак» с мая по декабрь 2021 года. Абаскаль возглавлял красно-белых с июня 2022 по апрель 2024 года.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем