Камоцци о худшем тренере в истории «Спартака»: «Витория, на втором месте Абаскаль»

Франко Камоцци назвал худшего тренера в истории «Спартака».

– Худший тренер в истории «Спартака»?

– На мой взгляд – это Руй Витория , а на втором месте Гильермо Абаскаль , – сказал бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна.

Витория тренировал «Спартак» с мая по декабрь 2021 года. Абаскаль возглавлял красно-белых с июня 2022 по апрель 2024 года.