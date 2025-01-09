Александр Мостовой – о «диете» без комментариев про Абаскаля: «Пока не тянет, чувствую себя прекрасно»
Мостовой комментировал на Спортсе’’ полуфинал Кубка португальской лиги «Бенфика» – «Брага», перед матчем сокомментатор Вадим Лукомский задал ему вопрос.
– Александр, как вам сидится на диете?
– Как мне сидится на диете?
– Перед Новым годом я читал ваше высказывание: что у вас будет такая информационная диета, и вы не будете упоминать того, кого нельзя упоминать.
– А-а-а, об этой диете вы заговорили. В принципе, сидится неплохо, неплохо.
– Не тянет то есть?
– Пока не тянет, чувствую себя прекрасно, – отреагировал Мостовой в эфире Спортса’‘
Кроме того, в эфире Александр ответил на вопрос пользователя сайта о неудачном периоде в «Бенфике».
Мостовой ответил пользователю Спортса’‘, почему ему не хватило класса в «Бенфике»: «Неприятный вопрос, я столкнулся с большими испытаниями. Руй Кошта – мой конкурент, но он португалец, а я чужой»
Смотрите полный полуфинальный матч Кубка португальской лиги с комментарием Вадима Лукомского и Александра Мостового.
Решающую игру Кубка лиги тоже покажет Спортс’’ – начало прямой трансляции в 22:45 мск 11 января, в субботу.
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