Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой пошутил над своим обещанием.

Мостовой комментировал на Спортсе’’ полуфинал Кубка португальской лиги «Бенфика» – «Брага», перед матчем сокомментатор Вадим Лукомский задал ему вопрос.

– Александр, как вам сидится на диете?

– Как мне сидится на диете?

– Перед Новым годом я читал ваше высказывание: что у вас будет такая информационная диета, и вы не будете упоминать того, кого нельзя упоминать.

– А-а-а, об этой диете вы заговорили. В принципе, сидится неплохо, неплохо.

– Не тянет то есть?

– Пока не тянет, чувствую себя прекрасно, – отреагировал Мостовой в эфире Спортса’‘

Кроме того, в эфире Александр ответил на вопрос пользователя сайта о неудачном периоде в «Бенфике».

Мостовой ответил пользователю Спортса’‘, почему ему не хватило класса в «Бенфике»: «Неприятный вопрос, я столкнулся с большими испытаниями. Руй Кошта – мой конкурент, но он португалец, а я чужой»

Смотрите полный полуфинальный матч Кубка португальской лиги с комментарием Вадима Лукомского и Александра Мостового.

Решающую игру Кубка лиги тоже покажет Спортс’’ – начало прямой трансляции в 22:45 мск 11 января, в субботу.