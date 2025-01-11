Анчелотти о финале Суперкубка: «Барса» – исторический соперник, результат нельзя предсказать. «Реал» уверен в себе, с Беллингемом все в порядке»
Карло Анчелотти поделился ожиданиями от финала Суперкубка Испании с «Барселоной».
«Барселона» – исторический соперник, наши матчи всегда очень напряженные. Класико – сложно и для нас, и для них. Результат матча нельзя предсказать.
Мы в хорошей форме, у нас есть энтузиазм и желание. Проблемы, с которыми мы столкнулись в матче с «Мальоркой», решены, и все игроки доступны. Мы уверены в себе, как и всегда.
С Беллингемом все в порядке, он хорошо восстановился. Джуд в хорошей форме», – сказал тренер «Реала».
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