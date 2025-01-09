Бензема навестил «Реал» в Саудовской Аравии. Команда сегодня сыграет с «Мальоркой» в Суперкубке Испании
Карим Бензема навестил «Реал» в Саудовской Аравии.
Экс-нападающий «сливочных» посетил базу команды в Джидде, где тепло пообщался с игроками и Карло Анчелотти.
Мадридцы готовятся к полуфиналу Суперкубка Испании, где сыграют сегодня против «Мальорки».
Матч пройдет в 22:00 по московскому времени. Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
Бензема – второй лучший бомбардир в истории «Реала», он провел 14 сезонов в составе команды и выиграл 25 титулов. Сейчас француз выступает за саудовский «Аль-Иттихад».
Фото: x.com/themadridzone
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Реала»
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