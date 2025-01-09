Бензема навестил «Реал» в Саудовской Аравии. Команда сегодня сыграет с «Мальоркой» в Суперкубке Испании

Карим Бензема навестил «Реал» в Саудовской Аравии.

Экс-нападающий «сливочных» посетил базу команды в Джидде , где тепло пообщался с игроками и Карло Анчелотти .

Мадридцы готовятся к полуфиналу Суперкубка Испании, где сыграют сегодня против «Мальорки».

Матч пройдет в 22:00 по московскому времени. Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

Бензема – второй лучший бомбардир в истории «Реала », он провел 14 сезонов в составе команды и выиграл 25 титулов. Сейчас француз выступает за саудовский «Аль-Иттихад».

Фото: x.com/themadridzone