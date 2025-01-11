Антон Курочкин рассказал о стеореотипах про русских в Швеции.

21-летний форвард «Броммапойкарны» – сын российского хоккеиста с мячом Алексея Курочкина. Антон всю жизнь прожил в Швеции.

«По происхождению я русский – как и мои родители. Но родился-то в Швеции, гражданство у меня шведское. Так что кем себя считаю - сложный вопрос.

В Швеции очень распространены стереотипы о русских: все, допустим, знают, что они любят водку. Часто слышу это и про себя, хотя вообще-то не фанат. Про Путина тоже часто говорят, а еще – что русские жесткие и сильные духом», — сказал футболист.

Лучшая футбольная школа Швеции – «Броммапойкарна»