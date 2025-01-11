«В Швеции все знают, что русские любят водку. Про Путина тоже часто говорят, а еще – что русские жесткие и сильные духом». Форвард «Броммапойкарны» Курочкин о стереотипах
Антон Курочкин рассказал о стеореотипах про русских в Швеции.
21-летний форвард «Броммапойкарны» – сын российского хоккеиста с мячом Алексея Курочкина. Антон всю жизнь прожил в Швеции.
«По происхождению я русский – как и мои родители. Но родился-то в Швеции, гражданство у меня шведское. Так что кем себя считаю - сложный вопрос.
В Швеции очень распространены стереотипы о русских: все, допустим, знают, что они любят водку. Часто слышу это и про себя, хотя вообще-то не фанат. Про Путина тоже часто говорят, а еще – что русские жесткие и сильные духом», — сказал футболист.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sport24.ru
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