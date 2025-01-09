Форвард «Броммапойкарны» Курочкин о русском языке: «Забавный, хоть и сложный, хочу свободно изъясняться. Дома смотрим российские телеканалы»
Форвард «Броммапойкарна» Антон Курочкин рассказал о познаниях в русском языке.
21-летний футболист – сын российского хоккеиста с мячом Алексея Курочкина. Антон всю жизнь прожил в Швеции.
«Говорить по-английски надежнее, хотя на слух я русский язык понимаю. Чем дальше, тем больше им интересуюсь – забавный язык, хоть и сложный!
Вот бы научиться писать на нем или хотя бы свободно изъясняться. Дома всегда говорим на русском, смотрим российские телеканалы», – рассказал нападающий шведского клуба «Броммапойкарна».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
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