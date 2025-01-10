«Комо» претендует на защитника «МЮ» Маласиа

«Комо» претендует на защитника «Манчестер Юнайтед» Тирелла Маласиа.

Об этом сообщает журналист Альфредо Педулла.

В ноябре Маласиа сыграл впервые за 550 дней, он перенес две операции на колене.

Статистика 25-летнего левого защитника доступна здесь .