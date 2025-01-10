«Комо» претендует на защитника «МЮ» Маласиа
«Комо» претендует на защитника «Манчестер Юнайтед» Тирелла Маласиа.
Об этом сообщает журналист Альфредо Педулла.
В ноябре Маласиа сыграл впервые за 550 дней, он перенес две операции на колене.
Статистика 25-летнего левого защитника доступна здесь.
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Альфредо Педулы в X
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