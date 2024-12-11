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  • «МЮ» может подписать 17-летнего защитника Леона за 3 млн фунтов на замену Шоу. Парагвайцем интересовались «Арсенал» и «Сити»
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«МЮ» может подписать 17-летнего защитника Леона за 3 млн фунтов на замену Шоу. Парагвайцем интересовались «Арсенал» и «Сити»

«Манчестер Юнайтед» может подписать 17-летнего защитника Диего Леона.

По данным Daily Mail, клуб уже провел переговоры о сделке по подписанию игрока «Серро Портеньо».

17-летний игрок провел в команде высшей лиги Парагвая 21 матч и забил 2 гола.

Его выступления привлекли внимание скаутов «Арсенала» и «Манчестер Сити» в начале этого года.

«Юнайтед», в свою очередь, сейчас ищет кандидата в линию защиты в связи с травмами Люка Шоу и проблемами с физической формой Тирелла Маласиа. Леон рассматривается как талантливый игрок на будущее.

На данный момент обсуждается трансфер стоимостью около 3 млн фунтов.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Daily Mail
logoТирелл Маласиа
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
logoСерро Портеньо
logoМанчестер Юнайтед
деньги
возможные трансферы
logoМанчестер Сити
logoЛюк Шоу
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