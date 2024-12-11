«МЮ» может подписать 17-летнего защитника Леона за 3 млн фунтов на замену Шоу. Парагвайцем интересовались «Арсенал» и «Сити»
«Манчестер Юнайтед» может подписать 17-летнего защитника Диего Леона.
По данным Daily Mail, клуб уже провел переговоры о сделке по подписанию игрока «Серро Портеньо».
17-летний игрок провел в команде высшей лиги Парагвая 21 матч и забил 2 гола.
Его выступления привлекли внимание скаутов «Арсенала» и «Манчестер Сити» в начале этого года.
«Юнайтед», в свою очередь, сейчас ищет кандидата в линию защиты в связи с травмами Люка Шоу и проблемами с физической формой Тирелла Маласиа. Леон рассматривается как талантливый игрок на будущее.
На данный момент обсуждается трансфер стоимостью около 3 млн фунтов.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Daily Mail
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