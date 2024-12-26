Рэшфорд не включен в заявку «МЮ» на 4-й матч подряд
Маркус Рэшфорд пропустит четвертый матч подряд.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» не попал в состав своей команды на сегодняшнюю игру против «Вулверхэмптона» в рамках 18-го тура АПЛ. Встреча начнется в 20:30 по московскому времени.
Ранее Рэшфорд отсутствовал в заявке на матчи с «Борнмутом» (0:3), «Тоттенхэмом» (3:4) и «Манчестер Сити» (2:1). В недавнем интервью футболист допустил, что покинет «Юнайтед».
С «Вулверхэмптоном» также не сыграет защитник Тирелл Маласиа. Его отсутствие не связано с травмой, пишет журналист Рич Фэй.
Аморим о Рэшфорде: «Когда я почувствую, что момент подходящий, я что-то поменяю. Это мое решение, он хочет играть, старается. Если поступлю иначе – потеряю себя, я знаю, что делаю»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер «Манчестер Юнайтед»
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