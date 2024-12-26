Рэшфорд не включен в заявку «МЮ» на 4-й матч подряд

Маркус Рэшфорд пропустит четвертый матч подряд.

Нападающий «Манчестер Юнайтед » не попал в состав своей команды на сегодняшнюю игру против «Вулверхэмптона » в рамках 18-го тура АПЛ. Встреча начнется в 20:30 по московскому времени.

Ранее Рэшфорд отсутствовал в заявке на матчи с «Борнмутом» (0:3), «Тоттенхэмом» (3:4) и «Манчестер Сити» (2:1). В недавнем интервью футболист допустил , что покинет «Юнайтед».

С «Вулверхэмптоном» также не сыграет защитник Тирелл Маласиа . Его отсутствие не связано с травмой, пишет журналист Рич Фэй.

Аморим о Рэшфорде: «Когда я почувствую, что момент подходящий, я что-то поменяю. Это мое решение, он хочет играть, старается. Если поступлю иначе – потеряю себя, я знаю, что делаю»