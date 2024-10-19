Левый защитник «МЮ» больше года не играл в футбол. Как так?

«Манчестер Юнайтед» так и не избавился от статуса наиболее травмированного топ-клуба АПЛ. Из-за повреждений международную паузу пропускали Кобби Майну, Алехандро Гарначо и Харри Магуайр. Мэйсон Маунт восстанавливался после двух травм, полученных в игре с «Тоттенхэмом».

Больше всего проблем на флангах обороны – полностью здоров и доступен только Диогу Далот. Нуссаир Мазрауи отсутствовал после профилактических процедур из-за аритмии сердца и только позавчера вернулся к работе с командой, Люк Шоу по-прежнему недоступен из-за повреждения, полученного в первую неделю тренировок после отпуска. Последний раз англичанин играл за «Юнайтед» в феврале – 45 минут против «Лутона».

Количество пропущенных матчей Шоу пугает (37 игр с февраля), но и это не предел. Спросите у Тирелла Маласии.

А кто это?

Да-да, забыть легко – последний раз Маласиа выходил на поле в мае 2023-го. Тирелл перешел в «Юнайтед» в 2022-м: подписали из «Фейеноорда» за 15 млн евро, на игрока претендовал еще и «Лион», но в последний момент «МЮ» перебил оффер из Франции. В дебютном сезоне Маласиа здорово страховал (а иногда и напрягал) Люка Шоу – отыграл 2688 минут и 29 раз вышел в старте.

Хороший футболист ротации за вменяемую цену. Редкость для «МЮ».

Странная травма и исчезновение на год

Первые сообщения о проблемах со здоровьем появились в апреле 2023-го: Маласиа пропускал матч с «Ноттингем Форест» из-за болей в колене, но уже через неделю играл в Лиге Европы. В последнем матче АПЛ-2022/23 тоже играл он – Люк Шоу был травмирован.

Летом Маласиа официально перешел в категорию травмированных (клуб подтвердил проблемы, но без конкретики) и просто пропал. Соцсети Тайрелла затихли, он не попадал в объективы The Sun и Daily Mail.

В октябре 2023-го футболист все же подал признаки жизни: давал автографы у клубной базы и сообщил фанатам, что вернется к тренировкам через пару недель. Иронично, но через пару дней инсайдеры опровергли прогноз Маласии – самым оптимистичным вариантом был камбэк к концу года.

После короткой встречи с фанатами Маласиа исчез снова – на этот раз на несколько месяцев. Игрока не видели в городе, он не приезжал на командные ужины, которые посещали в том числе травмированные футболисты. Болельщики считали дни с последнего матча и последнего поста в соцсетях.

Новая надежда появилась в январе, когда «Юнайтед» досрочно прекратил аренду Серхио Регилона. Тен Хаг объяснил так: медштаб анонсировал ему возвращение Шоу и Маласии в начале 2024-го, держать в команде трех здоровых ЛЗ было бы нелогично. Серхио ушел за игровым временем в «Брентфорд», а «Юнайтед» перешел в режим ожидания.

Люк Шоу продержался чуть больше 1,5 месяцев (вылетел в конце февраля), а Маласиа так и не появился. С марта и до конца сезона на левом фланге обороны играли Далот, Уан-Биссака, Линделеф и даже Антони (ситуативно, но все же!).

Бесконечно долгое отсутствие игрока и тишина от клубных медиа плодили теории заговора. Когда манчестерская полиция обнаружила рядом с базой «Юнайтед» в Каррингтоне человеческие останки, в твиттере шутили о том, что клуб плохо замел следы исчезновения Тирелла.

Что было на самом деле?

Детали мутной истории добыл The Athletic.

Впервые колено потревожило игрока еще в начале 2023-го. Маласиа хотел произвести впечатление на тренерский штаб: играл через боль и о проблеме с коленом не сообщал почти четыре месяца.

Когда боли стали невыносимыми, футболист все же сдался медштабу. По данным MEN, решение об операции приняли не сразу и изначально решали проблему обезболивающими уколами. Но уже на старте предсезонки-2023/24 боль вернулась: Тирелла исключили из состава для поездки в турне по США и поставили вопрос об операции.

«Юнайтед» предложил игроку услуги хирурга в Лондоне, но Маласиа требовал лечения в Нидерландах и выбрал врача сам. В клубе согласились, но надзора за операцией и восстановлением со стороны «МЮ» не последовало.

Что могло пойти не так? Примерно все.

Сканирование колена после возвращения показало, что вокруг мениска остались небольшие фрагменты воспаленного хряща. Клубные врачи оказались перед выбором: либо медленная реабилитация с учетом воспаления, либо корректирующая операция.

Оба варианта предполагали проблемы: отказ от операции не гарантировал, что воспаленный хрящ рассосется естественным путем. Еще одно хирургическое вмешательство обнуляло пройденную реабилитацию. Повторную операцию все же сделали: уже с надзором от клуба, но у того же специалиста, что делал первую.

При этом медштаб «Юнайтед», добровольно отпустивший Маласиа на неподконтрольную операцию, был недоволен тем, как игрок отнесся к реабилитации. Маласиа не поддерживал регулярную связь с клубом во время восстановления в Нидерландах.

Итог: 0 минут в сезоне-2023/24, полностью пропущенная предсезонка летом 2024-го и ни одного выхода в новом сезоне.

Что с Маласией сейчас?

Футболист вернулся к тренировкам с командой в начале сентября. Пока лишь частично: проводит разминку в общей группе, играет в рондо, но после занимается индивидуально. За время отсутствия Маласиа заметно оброс мышцами и полюбил единоборства.

В заявке на субботний матч с «Брентфордом» его не будет, подтвердил надежный Лори Уитуэлл из The Athletic. По данным MEN, полноценного камбэка можно ждать уже в ноябре. Возвращения Маласии наверняка больше всех ждет Диогу Далот – возможно, его наконец вернут на родной правый фланг. До следующей травмы Маласии.

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Фото: Gettyimages.ru /Matt McNulty, Charlotte Tattersall, Clive Rose, Ryan Pierse, Charles McQuillan