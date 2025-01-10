Винисиус как потерпевший даст показания по делу о расистских оскорблениях во время матча с «Барсой» в 2023 году

Винисиус как потерпевший даст показания по делу о расистских оскорблениях.

Вингер «Реала» 23 января выступит по видеосвязи перед судьей с показаниями по поводу расистских оскорблений, которые звучали во время матча «Барселона » – «Реал » в октябре 2023 года.

Записи с камер стадиона и показания свидетелей позволили установить личность трех фанатов «Барселоны», подозреваемых в скандировании расистских оскорблений.

Теперь судья, расследующий дело двух болельщиков «Барсы» по факту расистских оскорблений в адрес Винисиуса , вызвал бразильца для дачи показаний 23 января в качестве потерпевшего по видеосвязи.

Ни один из двух подозреваемых не признает вину. Третий человек, которого уличили в оскорблениях, – несовершеннолетний. В его отношении предусмотрена другая процедура.