  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Винисиус как потерпевший даст показания по делу о расистских оскорблениях во время матча с «Барсой» в 2023 году
26

Винисиус как потерпевший даст показания по делу о расистских оскорблениях во время матча с «Барсой» в 2023 году

Винисиус как потерпевший даст показания по делу о расистских оскорблениях.

Вингер «Реала» 23 января выступит по видеосвязи перед судьей с показаниями по поводу расистских оскорблений, которые звучали во время матча «Барселона» – «Реал» в октябре 2023 года.

Записи с камер стадиона и показания свидетелей позволили установить личность трех фанатов «Барселоны», подозреваемых в скандировании расистских оскорблений.

Теперь судья, расследующий дело двух болельщиков «Барсы» по факту расистских оскорблений в адрес Винисиуса, вызвал бразильца для дачи показаний 23 января в качестве потерпевшего по видеосвязи.

Ни один из двух подозреваемых не признает вину. Третий человек, которого уличили в оскорблениях, – несовершеннолетний. В его отношении предусмотрена другая процедура.

Опубликовано: Sports
Источник: COPE
logoВинисиус Жуниор
дискриминация
logoКласико
logoРеал Мадрид
logoБарселона
logoЛа Лига
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Вальдано о провокациях Винисиуса: «Лучших пытаются вывести из игры, потому что их боятся. Это дань уважения. Винисиус не решает головой вопросы, которые может решить ногами»
23сегодня, 14:25
Вальдано о реакции Винисиуса на провокации: «Кто-то должен сказать ему, что Роналду, Санчес, Ди Стефано переживали подобное, потому что были лучшими. Он должен выигрывать матчи»
20сегодня, 12:07
«Ты ужасен, и ты едешь домой». Винисиус – Маффео после первого гола «Реала» «Мальорке»
57сегодня, 09:40
Рекомендуем
Главные новости
Винисиус может купить клуб из 2-й лиги Португалии. Бразилец думает «о диверсификации деловых интересов»
925 минут назад
Антони требует у «Аякса» деньги, вычтенные из зарплаты за пропуск тренировок перед трансфером в «МЮ». Вингер обратился в арбитражный комитет KNVB
1537 минут назад
Представители Хусанова подтвердили, что защитник близок к переходу в «Ман Сити»
1241 минуту назад
«Боруссия» Дортмунд – «Байер» – 1:3, онлайн-трансляция. Шик оформил дубль к 19-й минуте
4949 минут назадLive
«Барселона» отклонила 1-е предложение «Ювентуса» и сообщила, что Араухо не продается. Каталонцы отпустят защитника лишь за 70 млн евро и если он сам попросит (Mundo Deportivo)
24сегодня, 19:54
Чемпионат Германии. «Боруссия» Дортмунд против «Байера», «Бавария» сыграет с «Гладбахом» в субботу
13сегодня, 19:45Live
«Астон Вилла» хочет 100 млн евро за Дурана. «ПСЖ» готов включить в сделку Коло-Муани, «Барселона», «Реал», «Челси» и «Боруссия» тоже интересовались форвардом
10сегодня, 19:40
Мойес вернется в «Эвертон» – объявят завтра. Тренер подпишет контракт до 2027-го, первая игра – против «Астон Виллы» в среду
36сегодня, 19:21
Левандовски о победе «Барселоны» во всех турнирах: «Мы способны обыграть всех, у нас поразительный потенциал. Но для этого надо выигрывать «маленькие» матчи, а мы теряли очки»
11сегодня, 19:11
Мы спрятали 77 футболистов за эмодзи. Угадаете всех?
сегодня, 19:00Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
Защитнику «Динамо» Дасе ищут команду в Европе и МЛС. Возможен переход в клуб из Израиля («СЭ»)
12 минут назад
Мостовой о словах Кахигао про то, что тот был одним из лучших в Ла Лиге: «Ничего нового он не сказал. Мое отношение ко всем: только честные слова. 95% того, что я говорю, происходит в дальнейшем»
723 минуты назад
Чемпионат Франции. «Монако» без Головина сыграл вничью с «Нантом», «Осер» принимает «Лилль», «ПСЖ» Сафонова встретится с «Сент-Этьеном» в воскресенье
650 минут назадLive
Чемпионат Испании. «Сельта» против «Райо», «Атлетико» примет «Осасуну» в воскресенье, «Сосьедад» Захаряна сыграет с «Вильярреалом» в понедельник
255 минут назадLive
Мхитарян и Биссек получили травмы. Защитник «Интера» может пропустить 20 дней
456 минут назад
«Комо» претендует на защитника «МЮ» Маласиа
157 минут назад
«Монако» без Головина отыгрался с 0:2 в матче с «Нантом» – 2:2
3сегодня, 19:55
Кубок Англии. 3-й раунд. «Астон Вилла» принимает «Вест Хэм», «Арсенал» сыграет с «МЮ» в воскресенье
10сегодня, 19:53Live
Чемпионат Италии. «Лацио» принимает «Комо», «Ювентус» сыграет с «Торино», «Милан» – с «Кальяри» в субботу
3сегодня, 19:45Live
Спортивный директор «Спартака» Кахигао: «Российский футбол способен снова стать сильным и могущественным. Россия – большая страна с богатой футбольной историей»
5сегодня, 19:44
Рекомендуем