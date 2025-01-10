Вальдано о реакции Винисиуса на провокации: «Кто-то должен сказать ему, что Роналду, Санчес, Ди Стефано переживали подобное, потому что были лучшими. Он должен выигрывать матчи»
Ранее вингера «Реала» дисквалифицировали на 2 матча Ла Лиги за красную карточку в игре с «Валенсией»: Винисиус толкнул вратаря Столе Димитриевски сзади в голову.
Также у игрока «Мадрида» возник конфликт с защитником «Мальорки» Пабло Маффео по ходу полуфинала Суперкубка Испании с «Мальоркой» (3:0): Маффео демонстративно упал на газон после того, как Винисиус коснулся его груди. Конфликт продолжился в перерыве на входе в туннель стадиона.
«Прежде всего, Винисиус должен делать то, что требуется от суперзвезды, – выигрывать матчи. Зачастую «Мадрид» больше обязан ему, а не коллективным действиям команды. Чрезвычайный уровень дисбаланса.
Кто-то должен сказать ему, что то, что он переживает, раньше испытывали на себе Криштиану Роналду, Уго Санчес, Альфредо Ди Стефано... Почему? Потому что они были лучшими», – сказал бывший нападающий, тренер и директор «Реала» в эфире Movistar.
«Ты ужасен, и ты едешь домой». Винисиус – Маффео после первого гола «Реала» «Мальорке»
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