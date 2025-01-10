Вальдано о реакции Винисиуса на провокации: «Кто-то должен сказать ему, что Роналду, Санчес, Ди Стефано переживали подобное, потому что были лучшими. Он должен выигрывать матчи»

Хорхе Вальдано посоветовал Винисиусу не поддаваться на провокации.

Ранее вингера «Реала» дисквалифицировали на 2 матча Ла Лиги за красную карточку в игре с «Валенсией»: Винисиус толкнул вратаря Столе Димитриевски сзади в голову.

Также у игрока «Мадрида » возник конфликт с защитником «Мальорки» Пабло Маффео по ходу полуфинала Суперкубка Испании с «Мальоркой» (3:0): Маффео демонстративно упал на газон после того, как Винисиус коснулся его груди. Конфликт продолжился в перерыве на входе в туннель стадиона.

«Прежде всего, Винисиус должен делать то, что требуется от суперзвезды, – выигрывать матчи. Зачастую «Мадрид» больше обязан ему, а не коллективным действиям команды. Чрезвычайный уровень дисбаланса.

Кто-то должен сказать ему, что то, что он переживает, раньше испытывали на себе Криштиану Роналду , Уго Санчес , Альфредо Ди Стефано ... Почему? Потому что они были лучшими», – сказал бывший нападающий, тренер и директор «Реала» в эфире Movistar.

«Ты ужасен, и ты едешь домой». Винисиус – Маффео после первого гола «Реала» «Мальорке»