  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Вальдано о реакции Винисиуса на провокации: «Кто-то должен сказать ему, что Роналду, Санчес, Ди Стефано переживали подобное, потому что были лучшими. Он должен выигрывать матчи»
12

Вальдано о реакции Винисиуса на провокации: «Кто-то должен сказать ему, что Роналду, Санчес, Ди Стефано переживали подобное, потому что были лучшими. Он должен выигрывать матчи»

Хорхе Вальдано посоветовал Винисиусу не поддаваться на провокации.

Ранее вингера «Реала» дисквалифицировали на 2 матча Ла Лиги за красную карточку в игре с «Валенсией»: Винисиус толкнул вратаря Столе Димитриевски сзади в голову.

Также у игрока «Мадрида» возник конфликт с защитником «Мальорки» Пабло Маффео по ходу полуфинала Суперкубка Испании с «Мальоркой» (3:0): Маффео демонстративно упал на газон после того, как Винисиус коснулся его груди. Конфликт продолжился в перерыве на входе в туннель стадиона.

«Прежде всего, Винисиус должен делать то, что требуется от суперзвезды, – выигрывать матчи. Зачастую «Мадрид» больше обязан ему, а не коллективным действиям команды. Чрезвычайный уровень дисбаланса.

Кто-то должен сказать ему, что то, что он переживает, раньше испытывали на себе Криштиану РоналдуУго СанчесАльфредо Ди Стефано... Почему? Потому что они были лучшими», – сказал бывший нападающий, тренер и директор «Реала» в эфире Movistar.

«Ты ужасен, и ты едешь домой». Винисиус – Маффео после первого гола «Реала» «Мальорке»

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Ole
logoВинисиус Жуниор
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoХорхе Вальдано
logoАльфредо Ди Стефано
logoУго Санчес
logoКриштиану Роналду
logoАль-Наср Эр-Рияд
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ты ужасен, и ты едешь домой». Винисиус – Маффео после первого гола «Реала» «Мальорке»
58сегодня, 09:40
Васкес о 3:0 с «Мальоркой»: «Реал» доминировал, победа заслуженная. На Винисиуса давит огромная нагрузка. Мы поддерживаем его, он должен знать, что он лучший в мире»
24вчера, 22:23
Винисиус подошел к Маффео в туннеле и возмутился его поведением – у них вновь возник конфликт. Давиде Анчелотти пришлось вмешаться
50вчера, 20:24
Рекомендуем
Главные новости
Хвича хочет перейти в «ПСЖ». У парижан нет 80 млн евро на трансфер, возможна попытка арендовать вингера «Наполи» с правом выкупа
1 минуту назад
Кто тренер со 100% победной статистикой за всю историю Boxing Day?
10 минут назадСпецпроект
Нуну в 6-й раз признан тренером месяца в АПЛ – он опередил Анчелотти и Раньери по числу наград. «Ноттингем» выиграл 5 матчей декабря из шести
2139 минут назад
Девушка вратаря «Мальорки» Грейфа о саудовцах на Суперкубке Испании: «Нас оскорбляли на арабском, толкали и снимали на видео без согласия, проявляли агрессию»
2241 минуту назад
Ла Лига подаст апелляцию в суд на решение о регистрации Ольмо и Виктора. Так лига пытается приостановить ее действие
5149 минут назад
«Вальядолид» о регистрации Ольмо и Виктора: «Это неуважение к нам и всем клубам, опасный прецедент. Мы щепетильно относимся к экономическому контролю, защищаем систему»
19сегодня, 12:08
Жена Велы сообщила, что их дом в Малибу сгорел из-за пожаров в Лос-Анджелесе: «Мы в безопасности, но все еще в шоке от происходящего. Очень грустно и страшно видеть, как все горит»
63сегодня, 11:39
МЛС перепутала японцев, объявляя о трансфере «Атланты»: купили Тогаси из «Саган Тосу», но сообщили о переходе Фурухаси из «Селтика». Лига извинилась
30сегодня, 11:34
Грулев перешел в «Пари НН» из «Динамо». У форварда 25 голов за 154 матча в составе москвичей
23сегодня, 11:23
Маскарель о «Реале» и словах Маффео про нокаут для Вини: «До мадридцев доходят лишь заголовки, нас выставляют плохими парнями. Они понимали, что это шутка. Будем защищать Пабло до смерти»
18сегодня, 11:18
Ко всем новостям
Последние новости
Министр Боланьос о регистрации Ольмо и Виктора: «Это предотвращает ущерб, который невозможно возместить. Временная мера, решение будет принято в соответствии с законом»
9 минут назад
Хосонов перешел из «Химок» в «Торпедо» за 45+15 млн рублей
214 минут назад
Экс-президент Каталонии Пучдемон высмеял предположения, что он и правительство Испании повлияли на регистрацию Ольмо: «Это они еще не знают, о чем мы договорились по «Жироне» 🤣»
222 минуты назад
«Бачка Топола» выкупил Баняца у «Краснодара». Хавбек подтвердил
131 минуту назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» Джеррарда примет «Аль-Холуд», «Аль-Ахли» Фирмино против «Аль-Шабаба», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Орубой» в субботу
1242 минуты назад
Коло-Муани согласился перейти в «Юве». «Бьянконери» хотят арендовать форварда с правом выкупа, «ПСЖ» может платить часть его зарплаты – 12 млн евро до уплаты налогов
10сегодня, 11:52
У Головина дискомфорт в голеностопе. Хавбек «Монако» пропустит матч с «Нантом»
3сегодня, 11:03
Саа о «Ньюкасле»: «Сильнейшая полузащита в АПЛ. У них есть сила, креативность, уверенность и агрессия. Раздражает, что лига скопировала тактику Гвардиолы – лучше иметь разные стили»
8сегодня, 10:51
Ларин о Глушенкове: «Неизвестно, кто из них больше бразилец – он или бразильцы «Зенита». Максим – игрок уровня «Барселоны»
15сегодня, 10:05
Борис Ротенберг-младший о получении тренерской лицензии: «Мы еще не такие крутые, нужно учиться. Не решил, пойду ли на категорию А»
9сегодня, 10:00
Рекомендуем