  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Вальдано о провокациях Винисиуса: «Лучших пытаются вывести из игры, потому что их боятся. Это дань уважения. Винисиус не решает головой вопросы, которые может решить ногами»
4

Вальдано о провокациях Винисиуса: «Лучших пытаются вывести из игры, потому что их боятся. Это дань уважения. Винисиус не решает головой вопросы, которые может решить ногами»

Хорхе Вальдано оценил, как Винисиус реагирует на провокации.

«Что делают против лучших игроков соперника? Их пытаются вывести их из игры и спровоцировать. Почему? Потому что их боятся.

Это почти дань уважения, когда к тебе так относятся. Но Винисиус воспринимает это по-другому. Он столько сделал для исправления своих футбольных недостатков. Но те вопросы, которые он может решить своими ногами, он не решает головой. Я предполагаю, что клуб будет работать над этим.

Есть своего рода чрезмерная защита в публичном поле, но я думаю, что внутри клуба должна быть определенная обеспокоенность, и что они будут работать над этим», – сказал бывший нападающий, тренер и директор «Реала» в эфире Movistar.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Ole
logoВинисиус Жуниор
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoХорхе Вальдано
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Вальдано о реакции Винисиуса на провокации: «Кто-то должен сказать ему, что Роналду, Санчес, Ди Стефано переживали подобное, потому что были лучшими. Он должен выигрывать матчи»
21сегодня, 12:07
«Ты ужасен, и ты едешь домой». Винисиус – Маффео после первого гола «Реала» «Мальорке»
56сегодня, 09:40
Винисиус подошел к Маффео в туннеле и возмутился его поведением – у них вновь возник конфликт. Давиде Анчелотти пришлось вмешаться
50вчера, 20:24
Рекомендуем
Главные новости
ЦСКА объявил о запуске проекта по строительству новой базы на озере Круглом: «Не смогли бы полностью взять финансовый груз, поэтому рады поддержке Московской области»
410 минут назад
«Спартак» хочет купить хавбека «Торино» Илича. Летом сорвался переход серба в «Зенит»
3343 минуты назад
В Набережных Челнах тренер по футболу принудил детей бить ногами лежащего сверстника. Инцидент произошел в октябре, мужчину уволили
2652 минуты назадВидео
Хвича хочет перейти в «ПСЖ». У парижан нет 80 млн евро на трансфер, возможна попытка арендовать вингера «Наполи» с правом выкупа
25сегодня, 13:09
Кто тренер со 100% победной статистикой за всю историю Boxing Day?
сегодня, 13:00Спецпроект
Нуну в 6-й раз признан тренером месяца в АПЛ – он опередил Анчелотти и Раньери по числу наград. «Ноттингем» выиграл 5 матчей декабря из шести
41сегодня, 12:31
«Нас оскорбляли на арабском, толкали и снимали на видео без согласия, проявляли агрессию». Девушка вратаря «Мальорки» Грейфа о саудовцах на Суперкубке Испании
77сегодня, 12:29
Ла Лига подаст апелляцию в суд на решение о регистрации Ольмо и Виктора. Так лига пытается приостановить ее действие
84сегодня, 12:21
«Вальядолид» о регистрации Ольмо и Виктора: «Это неуважение к нам и всем клубам, опасный прецедент. Мы щепетильно относимся к экономическому контролю, защищаем систему»
29сегодня, 12:08
Вальдано о реакции Винисиуса на провокации: «Кто-то должен сказать ему, что Роналду, Санчес, Ди Стефано переживали подобное, потому что были лучшими. Он должен выигрывать матчи»
21сегодня, 12:07
Ко всем новостям
Последние новости
Каррагер включил Ямаля вместо Салаха в команду года EA SPORTS: «Будет следующим Месси или Роналду. Он был лучшим на Евро, без него «Барса» полетела в пропасть»
6 минут назад
Аморим об «Арсенале» в Кубке Англии: «Хотим победить, улучшить наш имидж и игру. «МЮ» выиграл несколько кубков и хочет продолжать»
31 минуту назад
Рафаэл Леау: «Мечтаю о «Золотом мяче», но выиграть ЛЧ с «Миланом» – главная цель»
246 минут назад
«Юве» хочет 45 млн евро за Дугласа Луиса. Хавбека предложили «МЮ», «Сити» и «Фулхэму»
5сегодня, 13:42
«Рома» интересуется Фраттези, «Интер» оценивает хавбека в 45 млн евро. «Нерадзурри» могут арендовать у римлян Кристанте на замену
3сегодня, 13:31
Арендованному у «Челси» Брое потребовалась кислородная маска, его унесли на носилках с надежно зафиксированной ногой в матче Кубка Англии. Форвард «Эвертона» неудачно приземлился
4сегодня, 13:25
За плевок в соперника лучшего бомбардира Чемпионшипа Сайнса дисквалифицировали на 6 матчей
7сегодня, 13:21
Министр Боланьос о регистрации Ольмо и Виктора: «Это предотвращает ущерб, который невозможно возместить. Временная мера, решение будет принято в соответствии с законом»
4сегодня, 13:01
Хосонов перешел из «Химок» в «Торпедо» за 45+15 млн рублей
8сегодня, 12:56
Экс-президент Каталонии Пучдемон высмеял предположения, что он и правительство Испании повлияли на регистрацию Ольмо: «Это они еще не знают, о чем мы договорились по «Жироне» 🤣»
5сегодня, 12:48
Рекомендуем