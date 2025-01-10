Вальдано о провокациях Винисиуса: «Лучших пытаются вывести из игры, потому что их боятся. Это дань уважения. Винисиус не решает головой вопросы, которые может решить ногами»

Хорхе Вальдано оценил, как Винисиус реагирует на провокации.

«Что делают против лучших игроков соперника? Их пытаются вывести их из игры и спровоцировать. Почему? Потому что их боятся.

Это почти дань уважения, когда к тебе так относятся. Но Винисиус воспринимает это по-другому. Он столько сделал для исправления своих футбольных недостатков. Но те вопросы, которые он может решить своими ногами, он не решает головой. Я предполагаю, что клуб будет работать над этим.

Есть своего рода чрезмерная защита в публичном поле, но я думаю, что внутри клуба должна быть определенная обеспокоенность, и что они будут работать над этим», – сказал бывший нападающий, тренер и директор «Реала » в эфире Movistar.