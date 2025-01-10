Нойер восстановился после перелома ребра и может сыграть против «Гладбаха». Вратарь «Баварии» не играл с 3 декабря

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер восстановился после перелома ребра .

38-летний немец может принять участие в гостевом матче 16‑го тура чемпионата Германии против менхенгладбахской «Боруссии».

Напомним, Нойер получил перелом ребра в матче 1/8 финала Кубка Германии против «Байера» (0:1) 3 декабря в результате столкновения с защитником Джереми Фримпонгом. Мануэля удалили в этой игре.

Нойер в этом сезоне провел 19 матчей за «Баварию» во всех турнирах, в которых пропустил 13 мячей, а также 12 раз сыграл на ноль.