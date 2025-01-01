«Бавария» рассматривает вратаря «Брайтона» Вербрюггена и Судзуки из «Пармы» как возможных преемников Нойера
«Бавария» ищет преемника Мануэля Нойера.
В список игроков, которыми интересуется мюнхенский клуб, входят вратарь «Брайтона» Барт Вербрюгген и Зион Судзуки из «Пармы», сообщает Bild.
Отмечается, что доверие «Баварии» к Александру Нобелю в последнее время несколько ослабло, поэтому клуб следит за рынком голкиперов по всей Европе.
Контракт 38-летнего Нойера с мюнхенцами действует до конца этого сезона. Сообщалось, что он будет продлен до 2026 года.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Bayern & Germany
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