«Бавария» рассматривает вратаря «Брайтона» Вербрюггена и Судзуки из «Пармы» как возможных преемников Нойера

«Бавария» ищет преемника Мануэля Нойера.

В список игроков, которыми интересуется мюнхенский клуб, входят вратарь «Брайтона » Барт Вербрюгген и Зион Судзуки из «Пармы», сообщает Bild.

Отмечается, что доверие «Баварии» к Александру Нобелю в последнее время несколько ослабло, поэтому клуб следит за рынком голкиперов по всей Европе.

Контракт 38-летнего Нойера с мюнхенцами действует до конца этого сезона. Сообщалось , что он будет продлен до 2026 года.