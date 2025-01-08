«Баварии» интересен Урбиг в качестве дублера Нойеру. 21-летний вратарь «Кельна» может перейти летом

«Бавария» хочет подписать Йонаса Урбига в качестве дублера Мануэля Нойера.

По информации Sky Sport, 21-летний вратарь на данный момент является предпочтительным кандидатом в качестве дублера Нойера. В ближайшие несколько дней 38-летний игрок продлит свой контракт до 2026 года.

Соглашение Урбига с «Кельном» также рассчитано до 2026 года. В настоящее время он исполняет роль второго вратаря после Марвина Швэбе.

Предполагается, что игрок сборной Германии U21 перейдет в «Баварию» летом. Однако на данный момент мюнхенцы не ведут никаких переговоров ни с «Кельном», ни со стороной игрока.

В этом сезоне Урбиг провел десять матчей во 2-й Бундеслиге, пропустив 20 голов. Подробная статистика голкипера доступна по ссылке .