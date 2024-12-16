38-летний Нойер о переговорах с «Баварией» о новом контракте: «Спешки нет. Сперва мне нужно восстановиться»
Мануэль Нойер оценил вероятность продления контракта с «Баварией».
Сообщалось, что 38-летний вратарь продлит соглашение с мюнхенцами до 2026 года.
«Полагаю, обе стороны будут рады, если сотрудничество продолжится. Но спешки нет, это точно. Сперва мне нужно восстановиться и решить проблему с ребром», – сказал Нойер.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sky Sport
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