«Бавария» и Нойер согласовали все детали нового контракта до 2026 года. 38-летний вратарь полон решимости продолжать карьеру
«Бавария» и Мануэль Нойер согласовали условия контракта.
38-летний вратарь намерен продлить соглашение с мюнхенским клубом до 2026 года.
Отмечается, что все детали согласованы, а договор готов к подписанию.
Добавляется, что Мануэль Нойер полон решимости продолжать карьеру и очень мотивирован.
На данный момент вратарь не играет за «Баварию» из-за травмы ребра. В этом сезоне Нойер провел 11 матчей в Бундеслиге.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
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