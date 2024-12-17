«Бавария» и Нойер согласовали все детали нового контракта до 2026 года. 38-летний вратарь полон решимости продолжать карьеру

«Бавария» и Мануэль Нойер согласовали условия контракта.

38-летний вратарь намерен продлить соглашение с мюнхенским клубом до 2026 года.

Отмечается, что все детали согласованы, а договор готов к подписанию.

Добавляется, что Мануэль Нойер полон решимости продолжать карьеру и очень мотивирован.

На данный момент вратарь не играет за «Баварию» из-за травмы ребра. В этом сезоне Нойер провел 11 матчей в Бундеслиге.