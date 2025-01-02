  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Пономарев о сборной России: «Играем только с чебуреками и папуасами, в 2025-м ничего не изменится. Пусть к нам еще босиком приедут, а мы им бутсы подарим»
71

Пономарев о сборной России: «Играем только с чебуреками и папуасами, в 2025-м ничего не изменится. Пусть к нам еще босиком приедут, а мы им бутсы подарим»

Владимир Пономарев поделился мнением о перспективах сборной России на 2025 год.

«Вообще нет разницы, кто будет тренером сборной России, все равно мы нигде не играем. Играем только с чебуреками и папуасами! Это неинтересно.

Если Карпин устал, то пусть уходит из сборной. В 2025 году ничего не изменится, тоже будем с чебуреками играть. Я эти матчи даже смотреть не буду. Пусть к нам еще босиком приедут поиграть, а мы им бутсы подарим. 

Александр Дюков озвучил, что у нас какая-то перспектива по возвращению есть. Но у нас в свое время был Фурсенко, который говорил, что мы станем чемпионами мира в 2018 году. Помню, тогда Анзор Кавазашвили сказал, что с какого бодуна мы чемпионами-то будем, если у нас нет футболистов международного класса!» – сказал бывший защитник ЦСКА и сборной СССР. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
logoАлександр Дюков
logoСборная России по футболу
logoВалерий Карпин
Владимир Алексеевич Пономарев
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Фурсенко
logoАнзор Кавазашвили
logoЧМ-2018 FIFA
logoРФС
товарищеские матчи (сборные)
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дюков о матче России с легионерами РПЛ: «Это все-таки шоу. Для тренерского штаба приоритетом являются игры за рейтинговые очки с другими сборными»
220 декабря 2024, 14:56
Дюков о Дзюбе в сборной: «Не просил ни за одного игрока, что касается вызова в сборную. Не хочу влиять на определение этого списка, это неправильно. Решение принимает тренер»
121 ноября 2024, 08:40
Глава РФС Дюков: «Карпин не ставил вопрос о возможной отставке из сборной. Мы недавно продлили контракт»
1120 ноября 2024, 13:12
Пономарев о 4:0 с Сирией: «В первом тайме тягомотина была. В перерыве Карпин ребят нахлобучил, они забегали»
319 ноября 2024, 18:54
Рекомендуем
Главные новости
Ольмо надеется, что Лапорта сдержит обещание зарегистрировать его. В «Барсе» считают, что завтрашний день может стать ключевым в этом вопросе
1 минуту назад
Генич посетил ледовое шоу Навки «Щелкунчик»: «Потрясающее представление, полный зал! Валиева и Тарасова – 👍🏻»
1717 минут назадФото
Амарал о «Спартаке»: «Я заложил основы будущего, мне не разрешали заниматься другими делами. Пришлось просить об уходе из-за проблем, с которыми не отождествлял себя»
528 минут назад
ЦСКА не продал Рошу «Интернасьоналу» за 2 млн долларов (Лукас Коллар)
1739 минут назад
Амарал о работе в России во время конфликта: «Я женат на русской и понимаю, что в истории всегда есть две стороны. И, возможно, ни одна из них не права. Я за мир»
2040 минут назад
Мостовой о вмешательстве в работу Амарала в «Спартаке»: «Это нормально – все пытаются что-то урвать, отломать кусочек. Но почему он говорит об этом, когда покинул клуб, а не когда работал?»
450 минут назад
Клаудиньо интересен «Ботафого». Ранее «Динамо» не продало Бителло бразильцам за 10 млн евро
10сегодня, 15:55
Де Йонг о контракте с «Барсой»: «Ушел бы, если бы чувствовал, что не могу внести вклад или команда не может конкурировать. Мое продление тема для газет, мне важно происходящее на поле»
26сегодня, 15:26
Суперкубок Италии. 1/2 финала. «Интер» против «Аталанты», «Ювентус» сыграет с «Миланом» в пятницу
42сегодня, 15:02
Мы спрятали 77 футболистов за эмодзи. Угадаете всех?
сегодня, 15:00Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
Отец Сафонова о «ПСЖ»: «Ему там комфортно. Всем доволен, пока все нормально»
1 минуту назад
Артета рассказал, что Хавертц заболел перед «Брентфордом»: «Были очень явные симптомы. Пришлось посадить его в машину и отвезти обратно. Надеюсь, он поправится очень быстро»
10 минут назад
Тарпищев об РПЛ: «Последние два года стало заметно лучше. Напряженность возросла, стало меньше проходных матчей»
42 минуты назад
Ахметов про Деда Мороза: «Лет в 7-8 уже точно перестал верить – спалил родителей с подарком, который хотел. Зато и особых разочарований не было»
643 минуты назад
Соколов перейдет в «Аль-Иттифак» из 3-го дивизиона ОАЭ. Контракт экс-хавбека «Ленинградца» – на 2 года (Иван Карпов)
8сегодня, 15:40
Андрей Канчельскис: «Загадал, чтобы наши команды в 2025 году вернулись в ЛЧ, а сборная могла участвовать в чемпионах мира и Европы»
12сегодня, 15:10
Чемпионат Шотландии. «Рейнджерс» против «Селтика»
9сегодня, 15:00Live
«Интер» – «Аталанта». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
5сегодня, 15:00
Тарпищев о Джикии: «Как с ним обошлись при Абаскале – это неправильно. Он мог цементировать команду. «Спартак» сам себя этого лишил»
20сегодня, 14:59
Нино о российских клубах: «Все ждут возвращения в еврокубки. Некоторые уже играли за «Зенит» в ЛЧ – это моя мечта. Неприятная ситуация, надеемся, что все разрешится как можно быстрее»
3сегодня, 14:51
Рекомендуем