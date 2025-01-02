Пономарев о сборной России: «Играем только с чебуреками и папуасами, в 2025-м ничего не изменится. Пусть к нам еще босиком приедут, а мы им бутсы подарим»
Владимир Пономарев поделился мнением о перспективах сборной России на 2025 год.
«Вообще нет разницы, кто будет тренером сборной России, все равно мы нигде не играем. Играем только с чебуреками и папуасами! Это неинтересно.
Если Карпин устал, то пусть уходит из сборной. В 2025 году ничего не изменится, тоже будем с чебуреками играть. Я эти матчи даже смотреть не буду. Пусть к нам еще босиком приедут поиграть, а мы им бутсы подарим.
Александр Дюков озвучил, что у нас какая-то перспектива по возвращению есть. Но у нас в свое время был Фурсенко, который говорил, что мы станем чемпионами мира в 2018 году. Помню, тогда Анзор Кавазашвили сказал, что с какого бодуна мы чемпионами-то будем, если у нас нет футболистов международного класса!» – сказал бывший защитник ЦСКА и сборной СССР.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
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