Пономарев о сборной России: «Играем только с чебуреками и папуасами, в 2025-м ничего не изменится. Пусть к нам еще босиком приедут, а мы им бутсы подарим»

Владимир Пономарев поделился мнением о перспективах сборной России на 2025 год.

«Вообще нет разницы, кто будет тренером сборной России, все равно мы нигде не играем. Играем только с чебуреками и папуасами! Это неинтересно.

Если Карпин устал, то пусть уходит из сборной. В 2025 году ничего не изменится, тоже будем с чебуреками играть. Я эти матчи даже смотреть не буду. Пусть к нам еще босиком приедут поиграть, а мы им бутсы подарим.

Александр Дюков озвучил, что у нас какая-то перспектива по возвращению есть. Но у нас в свое время был Фурсенко , который говорил, что мы станем чемпионами мира в 2018 году. Помню, тогда Анзор Кавазашвили сказал, что с какого бодуна мы чемпионами-то будем, если у нас нет футболистов международного класса!» – сказал бывший защитник ЦСКА и сборной СССР.