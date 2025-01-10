Каррагер включил Ямаля вместо Салаха в команду года EA SPORTS: «Будет следующим Месси или Роналду. Он был лучшим на Евро, без него «Барса» полетела в пропасть»
Ранее экс-защитник «Ливерпуля» критиковал поведение вингера в ситуации с истекающим контрактом с «красными».
Гари Невилл, участвующий в записи вместе Каррагером, удивленно спросил: «Ты не выбрал Салаха? О, боже мой! Это потому, что фактически на этой неделе он снова сказал, что уйдет?»
«Нет, я выбрал [Ламина] Ямаля. В 16 лет выиграл чемпионат Европы, он был там лучшим игроком.
На мой взгляд, он будет следующим [Лионелем] Месси, [Криштиану] Роналду. Когда мы выбираем игроков, мы смотрим не календарный год, чаще всего, если говорить про «Золотой мяч», все упирается в турниры.
Обычно это играет большую роль. Он был невероятен на Евро, поэтому я выбрал Ямаля. Как говорили об отсутствии Родри, так же и Ямаль отсутствовал в последнее время в «Барселоне», и они полетели в пропасть», – заявил Каррагер.
«Он поразительный, я помню, как он играл летом, он был фантастическим, но я думаю, что он забил всего 3-4 гола за «Барселону» за весь прошлый сезон. Он не был таким уж потрясающим в «Барсе». И я просто подумал про Салаха – ты не можешь отрицать его! Я люблю этого парня, но Салах как машина», – ответил Невилл.
На это Каррагер заметил, что египтянин пережил трудные первые 6 месяцев 2024 года, а Египет выбыл из 1/8 финала Кубка африканских наций из-за того, что он восстанавливался после травмы.
Каррагер о фото Салаха с Трентом и ван Дейком после матча с «МЮ»: «Вирджил показал себя наиболее достойно – он продлит контракт, скрещиваю пальцы. Остальным стоит взять пример с него»
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