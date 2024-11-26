Каррагер поставил Салаха на 5-е место среди лучших игроков в истории «Ливерпуля»: «Но, надеюсь, он не думает, что клуб без него развалится. «Красные» будут двигаться дальше»

Джейми Каррагер высказался о возможном уходе Мохамеда Салаха из «Ливерпуля».

После матча с «Саутгемптоном» (3:2) вингер «Ливерпуля» заявил , что еще не получал предложений о продлении контракта.

«Я бы сказал, что Мо Салах входит в пятерку лучших игроков, когда-либо игравших за «Ливерпуль». Я бы включил в нее Стивена Джеррарда , Кенни Далглиша , Грэма Сунесса , Иана Раша, а Мо Салаха поставил бы на пятое место. Вот насколько высоко я его оцениваю, вот насколько этот парень особенный.

Дело не в том, чтобы давать кому-то то, что он хочет. Я надеюсь, что Мо Салах и два других игрока, с которыми сложилась похожая ситуация, Вирджил ван Дейк и Трент Александер-Арнолд, не думают, что этот клуб развалится, если они уйдут.

Стивен Джеррард покинул клуб, пришел новый тренер и выиграл лигу. Стивен Джеррард не выигрывал лигу, а Юрген Клопп выиграл ее с новым составом. Когда Кенни Далглиш, на тот момент величайший игрок в истории «Ливерпуля», перестал играть, пришел Питер Бердсли, который стал частью, вероятно, величайшего состава «красных» в 1988 году.

Грэм Сунесс ушел, а два года спустя, в 1986 году, «Ливерпуль» впервые в своей истории оформил дубль. Иан Раш ушел, после него пришел Джон Олдридж, а затем, когда Иан Раш ушел второй раз, пришел Робби Фаулер.

Будем ли мы скучать по Салаху, если он уйдет? Конечно, мы будем скучать, но я могу заверить вас, что «Ливерпуль» будет двигаться дальше», – сказал бывший защитник «красных».

Каррагер о словах Салаха про контракт с «Ливерпулем»: «Это эгоистично, я разочарован. Сейчас важнее победа в АПЛ, а не будущее Мохамеда, Трента или ван Дейка»