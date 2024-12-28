Каррагер считает, что Салах выиграет «Золотой мяч»: «Ни один нападающий в Европе не показывает такой результативности, у него отличные шансы. Выбор будет зависеть от игры в ЛЧ»

Джейми Каррагер рассказал, кто, по его мнению, выиграет «Золотой мяч»-2025.

Бывший защитник «Ливерпуля» ответил на вопрос о том, кто будет признан лучшим игроком сезона АПЛ и кто станет обладателем «Золотого мяча».

«Мохаммед Салах и Мохаммед Салах. Вингер «Ливерпуля » уже на пути к тому, чтобы стать лучшим игроком года по версии Ассоциации профессиональных футболистов и Ассоциации футбольных журналистов, и если его команда выиграет Премьер-лигу, его единственными вероятными конкурентами за это звание будут его партнеры по команде или Коул Палмер из «Челси ».

Количество голов и голевых передач Салаха неизменно поражает, и нет большего поклонника его таланта, чем я, что бы ни говорили его фанаты в социальных сетях!

Салах ранее заявлял, что хочет стать вторым после Джорджа Веа африканцем, выигравшим «Золотой мяч ». Я думаю, что у него есть отличные шансы. Жюри обычно делает выбор в пользу лучшего игрока чемпионата мира или чемпионата Европы. Поскольку в этом году не будет международных турниров, выбор, вероятно, будет зависеть от того, кто покажет выдающуюся игру в Лиге чемпионов.

Возможно, «Ливерпулю» нужно будет победить или, по крайней мере, дойти до финала, чтобы реализовать амбиции Салаха. Но ни один нападающий в Европе в настоящее время не показывает такой результативности, как он, и обычно этот приз выигрывают форварды», – написал Каррагер.