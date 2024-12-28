Каррагер считает, что Салах выиграет «Золотой мяч»: «Ни один нападающий в Европе не показывает такой результативности, у него отличные шансы. Выбор будет зависеть от игры в ЛЧ»
Бывший защитник «Ливерпуля» ответил на вопрос о том, кто будет признан лучшим игроком сезона АПЛ и кто станет обладателем «Золотого мяча».
«Мохаммед Салах и Мохаммед Салах. Вингер «Ливерпуля» уже на пути к тому, чтобы стать лучшим игроком года по версии Ассоциации профессиональных футболистов и Ассоциации футбольных журналистов, и если его команда выиграет Премьер-лигу, его единственными вероятными конкурентами за это звание будут его партнеры по команде или Коул Палмер из «Челси».
Количество голов и голевых передач Салаха неизменно поражает, и нет большего поклонника его таланта, чем я, что бы ни говорили его фанаты в социальных сетях!
Салах ранее заявлял, что хочет стать вторым после Джорджа Веа африканцем, выигравшим «Золотой мяч». Я думаю, что у него есть отличные шансы. Жюри обычно делает выбор в пользу лучшего игрока чемпионата мира или чемпионата Европы. Поскольку в этом году не будет международных турниров, выбор, вероятно, будет зависеть от того, кто покажет выдающуюся игру в Лиге чемпионов.
Возможно, «Ливерпулю» нужно будет победить или, по крайней мере, дойти до финала, чтобы реализовать амбиции Салаха. Но ни один нападающий в Европе в настоящее время не показывает такой результативности, как он, и обычно этот приз выигрывают форварды», – написал Каррагер.
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