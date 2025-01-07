«Кажется, вы мной одержимы😉». Салах о словах Каррагера про фото с Трентом и ван Дейком после матча с «МЮ»

Мохамед Салах иронично ответил Джейми Каррагеру на критику своего поведения.

Вингер «Ливерпуля » репостнул фрагмент эфира с участием Каррагера , где экс-игрок мерсисайдцев комментирует публикацию Салаха в соцсети после матча с «Манчестер Юнайтед» (2:2). Египтянин выложил свое фото с Вирджилом ван Дейком и Трентом Александер.Арнолдом – у всех троих игроков в конце сезона истекают контракты с «Ливерпулем».

«Мне начинает казаться, что вы одержимы мной 😉», – написал Салах.

Салах считает, что проводит последний сезон в «Ливерпуле»: «Это последние шесть месяцев. Прогресса в переговорах нет»

Каррагер о словах Салаха про контракт с «Ливерпулем»: «Это эгоистично, я разочарован. Сейчас важнее победа в АПЛ, а не будущее Мохамеда, Трента или ван Дейка»