  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Васкес о 3:0 с «Мальоркой»: «Реал» доминировал, победа заслуженная. На Винисиуса давит огромная нагрузка. Мы поддерживаем его, он должен знать, что он лучший в мире»
15

Васкес о 3:0 с «Мальоркой»: «Реал» доминировал, победа заслуженная. На Винисиуса давит огромная нагрузка. Мы поддерживаем его, он должен знать, что он лучший в мире»

Лукас Васкес прокомментировал победу «Реала» над «Мальоркой».

Мадридский клуб одержал победу со счетом 3:0 в полуфинале Суперкубка Испании. 

– Как оцените матч? 

– Это была сложная игра с самого начала и до конца. Задержка с первым голом усложнила задачу, но мы явно доминировали. Создали много моментов, хотя реализация давалась непросто. Победа абсолютно заслуженная. 

– Какой момент был у Беллингема!

– Он уже два месяца играет на невероятном уровне, принося огромную пользу команде. И дело не только в голах, но и в его оборонительных действиях, взаимодействии с партнерами. Это просто потрясающий игрок.

– Что думаете о противостоянии Винисиуса и Маффео? 

– Это сложно. Матчи против «Мальорки» всегда напряженные и требовательные. У них своя тактика, конечно. Я всегда говорю, что быть Винисиусом нелегко.

На него давит огромная нагрузка: соперники, болельщики... это сложно выдерживать. Но постепенно он справляется с этим все лучше, а мы стараемся его поддерживать. Он должен знать, что он лучший в мире.

– Как вы поддерживаете его в раздевалке?

– Мы разговариваем с ним, помогаем чем можем. Это игрок мирового уровня, и не только из-за навыков, но и благодаря своей ментальности. Он прошел через многое в этом спорте.

– Что думаете о временном разрешении для «Барселоны» [на регистрацию Дани Ольмо и Пау Виктора]?

– Мы не будем обсуждать эту тему, – заявил защитник «Реала».

Шлепок Беллингема по затылку Маффео привел к массовой стычке в конце игры «Реала» с «Мальоркой». Анчелотти пришлось успокаивать Пабло

«Если Лапорта подпишет Маффео, я все ему прощу». Противостояние Вини и защитника «Мальорки» стало главным событием первого тайма полуфинала Суперкубка Испании

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: As
logoЛа Лига
logoЛукас Васкес
logoПабло Маффео
logoСуперкубок Испании
logoМальорка
logoВинисиус Жуниор
logoДжуд Беллингем
logoРеал Мадрид
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Реал» вышел на «Барсу» в финале Суперкубка. Джуд забил, Маффео не нокаутировал Винисиуса
11сегодня, 22:05
Анчелотти о 3:0 с «Мальоркой»: «У «Реала» были проблемы с голами до 90-й минуты, матч получился сложным. Стычка в конце была излишней, игроки были разгорячены, и я попытался успокоить Маффео»
32сегодня, 21:41
Шлепок Беллингема по затылку Маффео привел к массовой стычке в конце игры «Реала» с «Мальоркой». Анчелотти пришлось успокаивать Пабло
86сегодня, 21:14
Рекомендуем
Главные новости
Роналду после гола «Аль-Охдуду» с пенальти: «Лучший способ начать год»
21сегодня, 21:52
Анчелотти о 3:0 с «Мальоркой»: «У «Реала» были проблемы с голами до 90-й минуты, матч получился сложным. Стычка в конце была излишней, игроки были разгорячены, и я попытался успокоить Маффео»
32сегодня, 21:41
Весной в Бундеслиге была невероятная развязка. Кого поддерживали в этой зарубе больше?
сегодня, 21:30Спецпроект
«Атлетико» о регистрации Ольмо и Виктора: «Вмешательство властей создало очень опасный прецедент. Без четких и равных для всех правил невозможна честная конкуренция»
58сегодня, 21:28
Шлепок Беллингема по затылку Маффео привел к массовой стычке в конце игры «Реала» с «Мальоркой». Анчелотти пришлось успокаивать Пабло
86сегодня, 21:14
Роналду забивает 24 года подряд – с 2002-го. Форварду «Аль-Насра» и сборной Португалии 39 лет
51сегодня, 20:58
У «Реала» 7 побед и ничья за последний месяц. Дальше – «Барселона» в финале Суперкубка Испании
36сегодня, 20:57
Суперкубок Испании. 1/2 финала. «Реал» обыграл «Мальорку»
530сегодня, 20:56
«Барса» с «Реалом» в 3-й раз подряд разыграют Суперкубок Испании. Мадридцы вышли в 5 из 6 финалов при новом формате
35сегодня, 20:56
«Реал» вышел в финал Суперкубка Испании, победив «Мальорку» – 3:0! Беллингем и Родриго забили, у Вальента автогол, на Мбаппе не поставили пенальти в 1-м тайме
187сегодня, 20:55
Ко всем новостям
Последние новости
Моуринью высмеял судейство матча «Галатасарай» – «Истанбул», в котором игрока хозяев не наказали за удар шипами в голень сопернику: «Дорогой Крешпу, надеюсь, у тебя щитки из углепластика»
3сегодня, 22:09
«Крузейро» представил женский состав на сезон и лису-талисмана с номером 180 – телефон, по которому можно сообщать о домашнем насилии в отношении женщин
1сегодня, 22:03
ПАОК Чалова и Оздоева вылетел из Кубка Греции на стадии 1/4 финала – в дополнительное время от АЕК. Россияне были заменены во 2-м тайме
1сегодня, 21:52
Кубок Англии. 3-й раунд. «Фулхэм» победил «Уотфорд», «Арсенал» сыграет с «МЮ» в воскресенье
9сегодня, 21:47
«Лацио» представил ретроформу в честь 125-летия клуба. На футболке размещен стилизованный орел с расправленными крыльями, узор и полосы на плечах в 3 оттенках голубого отсылают к дизайну 80-х
3сегодня, 21:40Фото
«МЮ» сыграет с «Арсеналом» особенным мячом, выпущенным в честь побед мужской и женской команд «Юнайтед» в Кубке Англии-2023/24. Артета критиковал мячи в Кубке лиги после поражения от «Ньюкасла»
3сегодня, 21:25
Тчуамени заменен после удара в голову плечом от Ларина. Хавбек «Реала» сразу ушел в раздевалку
6сегодня, 20:30
«Арсенал» отдал Маркиньоса «Крузейро» в аренду до конца 2025-го. Бразилец только вернулся из «Флуминенсе»
3сегодня, 20:09
Александр Мостовой – о «диете» без комментариев про Абаскаля: «Пока не тянет, чувствую себя прекрасно»
9сегодня, 19:26Видео
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду победил «Аль-Охдуд», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Орубой» в субботу
11сегодня, 19:06
Рекомендуем