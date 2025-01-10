Васкес о 3:0 с «Мальоркой»: «Реал» доминировал, победа заслуженная. На Винисиуса давит огромная нагрузка. Мы поддерживаем его, он должен знать, что он лучший в мире»

Лукас Васкес прокомментировал победу «Реала» над «Мальоркой».

Мадридский клуб одержал победу со счетом 3:0 в полуфинале Суперкубка Испании.

– Как оцените матч?

– Это была сложная игра с самого начала и до конца. Задержка с первым голом усложнила задачу, но мы явно доминировали. Создали много моментов, хотя реализация давалась непросто. Победа абсолютно заслуженная.

– Какой момент был у Беллингема!

– Он уже два месяца играет на невероятном уровне, принося огромную пользу команде. И дело не только в голах, но и в его оборонительных действиях, взаимодействии с партнерами. Это просто потрясающий игрок.

– Что думаете о противостоянии Винисиуса и Маффео?

– Это сложно. Матчи против «Мальорки» всегда напряженные и требовательные. У них своя тактика, конечно. Я всегда говорю, что быть Винисиусом нелегко.

На него давит огромная нагрузка: соперники, болельщики... это сложно выдерживать. Но постепенно он справляется с этим все лучше, а мы стараемся его поддерживать. Он должен знать, что он лучший в мире.

– Как вы поддерживаете его в раздевалке?

– Мы разговариваем с ним, помогаем чем можем. Это игрок мирового уровня, и не только из-за навыков, но и благодаря своей ментальности. Он прошел через многое в этом спорте.

– Что думаете о временном разрешении для «Барселоны» [на регистрацию Дани Ольмо и Пау Виктора]?

– Мы не будем обсуждать эту тему, – заявил защитник «Реала».

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