Васкес о 3:0 с «Мальоркой»: «Реал» доминировал, победа заслуженная. На Винисиуса давит огромная нагрузка. Мы поддерживаем его, он должен знать, что он лучший в мире»
Мадридский клуб одержал победу со счетом 3:0 в полуфинале Суперкубка Испании.
– Как оцените матч?
– Это была сложная игра с самого начала и до конца. Задержка с первым голом усложнила задачу, но мы явно доминировали. Создали много моментов, хотя реализация давалась непросто. Победа абсолютно заслуженная.
– Какой момент был у Беллингема!
– Он уже два месяца играет на невероятном уровне, принося огромную пользу команде. И дело не только в голах, но и в его оборонительных действиях, взаимодействии с партнерами. Это просто потрясающий игрок.
– Что думаете о противостоянии Винисиуса и Маффео?
– Это сложно. Матчи против «Мальорки» всегда напряженные и требовательные. У них своя тактика, конечно. Я всегда говорю, что быть Винисиусом нелегко.
На него давит огромная нагрузка: соперники, болельщики... это сложно выдерживать. Но постепенно он справляется с этим все лучше, а мы стараемся его поддерживать. Он должен знать, что он лучший в мире.
– Как вы поддерживаете его в раздевалке?
– Мы разговариваем с ним, помогаем чем можем. Это игрок мирового уровня, и не только из-за навыков, но и благодаря своей ментальности. Он прошел через многое в этом спорте.
– Что думаете о временном разрешении для «Барселоны» [на регистрацию Дани Ольмо и Пау Виктора]?
– Мы не будем обсуждать эту тему, – заявил защитник «Реала».
Шлепок Беллингема по затылку Маффео привел к массовой стычке в конце игры «Реала» с «Мальоркой». Анчелотти пришлось успокаивать Пабло
«Если Лапорта подпишет Маффео, я все ему прощу». Противостояние Вини и защитника «Мальорки» стало главным событием первого тайма полуфинала Суперкубка Испании
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