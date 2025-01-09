Мбаппе дважды зацепили в штрафной «Мальорки» на 20-й минуте – Килиан упал. Бенгоэчеа не дал «Реалу» пенальти

«Реал» претендовал на пенальти в середине первого тайма игры с «Мальоркой».

На 20-й минуте полуфинала Суперкубка Испании нападающий Килиан Мбаппе , находясь в штрафной площади соперника, начал смещаться в левого края к центру и получил удар по ноге от защитника Мартина Вальента .

Француз устоял и продолжил движение, однако почти сразу упал после того, как его, по всей видимости, зацепил Дани Родригес .

Главный судья Рикардо де Бургос Бенгоэчеа посчитал, что нарушения правил не было.

Изображение: кадр из трансляции Movistar+

«Реал» – «Мальорка». Мбаппе, Беллингем и Винисиус в старте. Онлайн-трансляция