Мбаппе дважды зацепили в штрафной «Мальорки» на 20-й минуте – Килиан упал. Бенгоэчеа не дал «Реалу» пенальти
«Реал» претендовал на пенальти в середине первого тайма игры с «Мальоркой».
На 20-й минуте полуфинала Суперкубка Испании нападающий Килиан Мбаппе, находясь в штрафной площади соперника, начал смещаться в левого края к центру и получил удар по ноге от защитника Мартина Вальента.
Француз устоял и продолжил движение, однако почти сразу упал после того, как его, по всей видимости, зацепил Дани Родригес.
Главный судья Рикардо де Бургос Бенгоэчеа посчитал, что нарушения правил не было.
Изображение: кадр из трансляции Movistar+
«Реал» – «Мальорка». Мбаппе, Беллингем и Винисиус в старте. Онлайн-трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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