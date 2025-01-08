Суперкубок Испании. 1/2 финала. «Барселона» против «Атлетика», «Реал» сыграет с «Мальоркой» в четверг

В Саудовской Аравии пройдут матчи 1/2 финала Суперкубка Испании.

В среду «Барселона » сыграет с «Атлетиком », в четверг «Реал » встретится с «Мальоркой».

Суперкубок Испании

1/2 финала

Джидда, Саудовская Аравия

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.