Суперкубок Испании. 1/2 финала. «Барселона» против «Атлетика», «Реал» сыграет с «Мальоркой» в четверг
В Саудовской Аравии пройдут матчи 1/2 финала Суперкубка Испании.
В среду «Барселона» сыграет с «Атлетиком», в четверг «Реал» встретится с «Мальоркой».
1/2 финала
Джидда, Саудовская Аравия
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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