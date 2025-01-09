«Униону» засчитано техническое поражение от «Бохума». Болельщик берлинцев попал зажигалкой в голову вратарю гостей Древесу 14 декабря
14 декабря в добавленное ко второму тайму время при счете 1:1 вратарь Патрик Древес пострадал от брошенной ему в голову зажигалки.
Главный судья Мартин Петерсен принял решение остановить матч Бундеслиги и увел команды с поля. Потрясенному Древесу потребовалось сопровождение, он был сразу направлен в больницу.
После 28-минутной паузы было решено продолжить игру. «Бохум», использовавший все доступные замены и уже игравший вдесятером после удаления Кодзи Мийоси, был вынужден отправить в ворота нападающего Филиппа Хофманна. Обе команды решили не предпринимать атакующих действий до окончания матча. Встреча завершилась вничью.
Спортивный суд Немецкого футбольного союза принял решение присудить «Бохуму» победу со счетом 2:0, передает Kicker. На заседании были заслушаны многочисленные свидетели, включая главного судью, Древеса, врача команды гостей.
Решение еще можно обжаловать в течение 7 дней, и «Унион» это, скорее всего, сделает.
В то же время отмечается, что Контрольный комитет остался возмущен решением команд не атаковать в конце игры.
«Такое поведение является антиконкурентным. Представьте себе, что две команды договорились о результате, и третья из-за этого вылетела», – отметил Антон Нахрайнер, глава структурного подразделения DFB.
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