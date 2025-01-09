«Униону» засчитано техническое поражение от «Бохума». Болельщик берлинцев попал зажигалкой в голову вратарю гостей Древесу 14 декабря

«Униону» засчитано техническое поражение от «Бохума» из-за действий фаната.

14 декабря в добавленное ко второму тайму время при счете 1:1 вратарь Патрик Древес пострадал от брошенной ему в голову зажигалки.

Главный судья Мартин Петерсен принял решение остановить матч Бундеслиги и увел команды с поля. Потрясенному Древесу потребовалось сопровождение, он был сразу направлен в больницу.

После 28-минутной паузы было решено продолжить игру. «Бохум », использовавший все доступные замены и уже игравший вдесятером после удаления Кодзи Мийоси, был вынужден отправить в ворота нападающего Филиппа Хофманна. Обе команды решили не предпринимать атакующих действий до окончания матча. Встреча завершилась вничью.

Спортивный суд Немецкого футбольного союза принял решение присудить «Бохуму» победу со счетом 2:0, передает Kicker. На заседании были заслушаны многочисленные свидетели, включая главного судью, Древеса, врача команды гостей.

Решение еще можно обжаловать в течение 7 дней, и «Унион » это, скорее всего, сделает.

В то же время отмечается, что Контрольный комитет остался возмущен решением команд не атаковать в конце игры.

«Такое поведение является антиконкурентным. Представьте себе, что две команды договорились о результате, и третья из-за этого вылетела», – отметил Антон Нахрайнер, глава структурного подразделения DFB.