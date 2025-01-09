Член Конгресса депутатов Испании о регистрации Ольмо и Виктора: «Привилегированное отношение к клубу, решение подрывает конкуренцию»

Борха Семпер раскритиковал разрешение на регистрацию Дани Ольмо и Пау Виктора.

Соответствующее решение в отношении игроков «Барселоны» принял Высший совет по спорту.

«Это решение правительства противоречит нормам и критериям Федерации и Ла Лиги . Оно представляет собой привилегированное отношение к клубу и подрывает конкуренцию.

Я очень сомневаюсь, что эта амнистия была бы предоставлена ​​меньшему клубу», – написал член Конгресса депутатов Испании.

«Барсе» дали зарегистрировать Ольмо: вмешалась политика. Лапорта показал, что всех – кхм – переиграл