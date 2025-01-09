Член Конгресса депутатов Испании о регистрации Ольмо и Виктора: «Привилегированное отношение к клубу, решение подрывает конкуренцию»
Борха Семпер раскритиковал разрешение на регистрацию Дани Ольмо и Пау Виктора.
Соответствующее решение в отношении игроков «Барселоны» принял Высший совет по спорту.
«Это решение правительства противоречит нормам и критериям Федерации и Ла Лиги. Оно представляет собой привилегированное отношение к клубу и подрывает конкуренцию.
Я очень сомневаюсь, что эта амнистия была бы предоставлена меньшему клубу», – написал член Конгресса депутатов Испании.
«Барсе» дали зарегистрировать Ольмо: вмешалась политика. Лапорта показал, что всех – кхм – переиграл
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Борхи Семпера в Х
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