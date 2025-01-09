Постекоглу о 18-летних Бергвалле и Грэе после 1:0 с «Ливерпулем»: «Это кажется невероятным, но я вижу огромный прогресс. Поездка на «Энфилд» будет непростой»
Эндж Постекоглу оценил победу «Тоттенхэма» над «Ливерпулем» (1:0).
Команды провели первый матч полуфинала Кубка английской лиги.
«Мы сделали лишь половину дела, и поездка в Ливерпуль будет непростой, но я хочу, чтобы игроки насладились ощущением победы над чрезвычайно сильным соперником.
Это кажется невероятным, но у нас вышли на поле два 18-летних игрока (Бергвалль и Грэй – Спортс”). Я вижу огромный прогресс. Не сомневаюсь, что мы переживем этот период, [травмированные] игроки вернутся, зато я обнаружил, что есть футболисты, готовые помочь нам стать командой, которой мы хотим стать», – сказал тренер «Тоттенхэма».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: BBC
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